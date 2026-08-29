El Cabildo libera una tortuga boba en Playa Blanca tras su curación

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, liberó en Playa Blanca (Puerto del Rosario) un ejemplar juvenil de tortuga boba (Caretta caretta), en una actividad de concienciación ambiental en la que participaron más de 40 niños de entre ocho a 13 años pertenecientes al campamento Un Verano Canario 2026 de Fundación Pequeño Valiente. La liberación se enmarca en el proyecto De Vuelta a Casa, integrado en el programa de educación ambiental Conocer para Proteger, que utiliza la recuperación de fauna silvestre como una herramienta para acercar a la población, especialmente a los más jóvenes, la importancia de conservar y proteger la biodiversidad de la isla de Fuerteventura.

El ejemplar de tortuga boba fue recuperado en el Centro de Recuperación y Conservación de Tortugas Marinas de Morro Jable tras sufrir un enmallamiento con basura marina. Ingresó en el centro el 12 de junio después de ser localizada en Playa Leandro, en Antigua, con un peso de 6,8 kilogramos. El animal había quedado enmallado con rafia, un tipo de basura marina, provocándole graves lesiones en una de sus extremidades.

Tras el proceso de recuperación y seguimiento llevado a cabo por el equipo especializado del Centro de Recuperación y Conservación de Tortugas Marinas de Morro Jable, el ejemplar ha podido regresar al medio natural.

Los menores pudieron conocer de cerca el proceso de recuperación de la tortuga y las distintas amenazas a las que se enfrenta esta especie.