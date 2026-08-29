La UE financia la recuperación de los palmerales autóctonos de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Reserva de la Biosfera, ha logrado financiación europea para un ambicioso proyecto de recuperación, protección y conservación genética de los palmerales de Phoenix canariensis de la isla majorera. Los palmerales autóctonos de Fuerteventura, así como los de Gran Canaria y los de Phoenix atlántica de Cabo Verde han obtenido esta financiación, dentro del programa Palmac, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del programa de cooperación territorial Interreg VI-D Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2021-2027.

Ambas especies de palmeras (la palmera canaria o Phoenix canariensis de Fuerteventura y Gran Canaria y la tamareira o Phoenix atlántica de Cabo Verde) se enfrentan a amenazas comunes como la reducción de los recursos hídricos y el aumento de las temperaturas, factores que comprometen su supervivencia a medio y largo plazo.

En Fuerteventura, los trabajos ya se han iniciado y se centran en la aplicación de medidas de mejora y restauración de los palmerales naturales de Madre del Agua, en Pájara, y proseguirán en Gran Tarajal, en Tuineje. El programa Palmac estudia en profundidad las poblaciones de palmerales naturales acogidos al mismo para, ante los efectos del cambio climático, encontrar soluciones que garanticen su supervivencia a medio y largo plazo. Con el Palmac se realizan diferentes actuaciones sobre el palmeral natural de Madre del Agua, como la instalación y seguimiento de trampas para la vigilancia fitosanitaria y el control preventivo de Diocalandra frumenti.

Además, se retiran hojas y restos vegetales secos para sanear los ejemplares de palmera, se quita y gestiona la biomasa seca acumulada en el terreno con el objetivo de reducir el riesgo de incendios y se tritura parte de la biomasa retirada para reutilizarla como mulching o acolchado, lo que contribuye a conservar la humedad del suelo y reducir la erosión.

Por último, se aprovechan algunos troncos de palmeras muertas para colocarlos transversalmente en las laderas. Con esta técnica poco invasiva y de reutilización de materiales naturales presentes en la zona se ayuda a frenar la pérdida de suelo fértil.

Palmac combina diferentes herramientas y conocimientos, como el análisis genético, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los bancos de germoplasma y semillas y los modelos predictivos de paisaje. Estos trabajos permiten identificar ejemplares y poblaciones de interés para la conservación y generar información que sirva de base para desarrollar actuaciones de restauración y mejora de los palmerales sobre el terreno.

El alcance geográfico, científico y paisajístico de este proyecto se evidencia en sus socios de Canarias y Cabo Verde, cofinanciados por el Interreg MAC: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que es el socio principal y coordinador científico; los cabildos de Fuerteventura, a través de la Reserva de la Biosfera y con la colaboración de los ayuntamientos de Pájara y Tuineje, y de Gran Canaria; Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan); y el Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (Inida, en Cabo Verde).

Una vez concluyan los trabajos en Madre del Agua, el Palmac se desplazará al municipio de Tuineje para acometer una acción espejo en los palmerales naturales de Gran Tarajal. Eso permitirá complementar y comparar las actuaciones realizadas en Madre del Agua.

Por ello, el proyecto Palmac (formalmente, “Conservación y resiliencia de los palmerales insulares macaronésicos mediante técnicas genéticas, sistemas de información geográfica y modelos predictivos”), que cuenta con fondos Feder a través del Interreg MAC 2021-2027, implica a instituciones y organismos públicos de la Macaronesia.