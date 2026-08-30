‘Guerra’ a la cochinilla mexicana, el voraz vampiro de las tuneras

El Cabildo de Fuerteventura ejecuta un contundente plan de choque ante la presencia en la Isla del insecto conocido como como cochinilla mexicana (Dactylopius opuntiae), uno de los que más afectan a las tuneras y que se propaga con mayor rapidez. Esta especie forma colinas visibles que se identifican por la aparición de pequeñas manchas o acumulaciones de aspecto blanquecino, formadas por una secreción algodonosa. Se adhiere a las pencas de la tunera y succiona su savia hasta debilitarlas, provocando necrosis y, en muchos casos, la muerte de la planta.

Desde el primer momento en que se detectó esta especie en Fuerteventura, la Consejería insular de Agricultura, Ganadería y Pesca puso en marcha un protocolo de seguimiento y actuación, con la cooperación del Servicio de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias y su medio propio GMR (Gestión del Medio Rural). Este plan ha permitido, durante un mes y medio, llevar controles de norte a sur de la Isla. Como resultado, se identificaron diez parcelas afectadas en la zona de La Caldereta (La Oliva) en las que se ha actuado con los tratamientos adecuados.

Según la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha sido fundamental realizar un seguimiento de los posibles focos para la ejecución de las medidas fitosanitarias adecuadas que permitan controlar la transmisión de esta especie. Se trata de una variedad muy agresiva y de rápida propagación que causa un grave impacto tanto en cultivos como en el entorno natural.

Un técnico medioambiental actúa contra la cochinilla mexicana en unas tuneras afectadas. | LP / DLP

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, destaca la importancia de actuar ante la aparición de la cochinilla mexicana (Dactylopius opuntiae), que ha causado importantes estragos en otras islas. «Afortunadamente, los focos se han detectado en una zona concreta como La Caldereta. Se han llevado a cabo prospecciones en todo el territorio insular y se ha extremado la vigilancia en zonas colindantes como Fimapaire, Vallebrón y Guisguey, como medida preventiva para garantizar una respuesta rápida y evitar su propagación». Las tuneras afectadas reciben el tratamiento fitosanitario adecuado, enterrándose aquellas que se deben eliminar, con una profundidad de 40 centímetros y cerramiento con cal, gracias a la cesión de suelo por parte de la Concejalía de Sector Primario del Ayuntamiento de La Oliva, que dirige Rubén González.

Desde el Cabildo de Fuerteventura se solicitando colaboración a la población, pidiendo extremar la vigilancia. Como medida preventiva, se ruega evitar cualquier desplazamiento o traslado de material vegetal afectado. En el caso de avistamiento de cochinilla mexicana, es preciso notificarlo al servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de los teléfonos 928 532 035 y 928 531 184, o en los correos electrónicos agricultura@cabildofuer.es y ganaderia@cabildofuer.es. También se puede notificar en la Agencia de Agricultura, Ganadería y Pesca en Gran Tarajal, en el teléfono 928 870 782 o mediante el correo ext_gt@cabildofuer.es.

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