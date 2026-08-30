Pacientes del Hospital General de Fuerteventura le dan un sobresaliente por su atención

El Hospital General de Fuerteventura, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, obtiene una nota de 9 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) correspondiente al año 2025, que mide la calidad percibida y satisfacción de la población atendida en los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS). Entre los datos recabados destaca que el 97,8 por ciento de los pacientes se muestra satisfecho o muy satisfecho con el trato recibido por parte del personal médico, y el 99 por ciento valora de forma positiva la atención del personal de enfermería.

Asimismo, se constata también que el 97,3 por ciento de los encuestados se muestra muy satisfecho con la atención del personal administrativo del centro hospitalario. En relación con los celadores, el 98,8 por ciento de los pacientes también valora de forma positiva el trato recibido y el 96,9 por ciento de los usuarios al personal de limpieza.

En cuanto a los servicios médicos del centro, las unidades de neurología, con una puntuación media de 9,56, y de pediatría, con 9,45, son las mejor valoradas por los pacientes. También figura entre las más votadas otorrinolaringología, con un 9,28

La atención recibida en paritorios es calificada como buena o muy buena por el cien por cien de las pacientes. Además, el 96,6 por ciento asegura haber recibido información sobre los beneficios de la lactancia materna, y el 98,3 por ciento sobre los cuidados del recién nacido.

De la evaluación que realizan los usuarios a través de la ESAH, destaca, que el 98,4 por ciento de los pacientes considera bueno o muy bueno el grado de intimidad que se les garantizó tanto en la habitación como en las pruebas durante su estancia en el centro hospitalario.

De igual modo, los resultados reflejan una alta satisfacción en la mayoría de los pacientes con la información recibida acerca de la evolución de su enfermedad y de las pruebas que les hicieron. Por otro lado, el 97,4 por ciento de las personas ingresadas refiere que el personal de la planta se dirigió a ellas por su nombre.

Por lo que respecta a otros aspectos que se han tenido en cuenta como la limpieza, la señalización y el nivel de ruidos en el centro hospitalario, las valoraciones son también buenas.

El estudio se realizó sobre una muestra de 429 pacientes, siendo el 52 por ciento de las personas encuestadas mujeres y 48 por ciento hombres. n