Alojamiento gratis en Fuerteventura por cuidar una camella: el refugio con más de 200 animales que busca voluntarios

Alojarse durante varias semanas en Fuerteventura sin pagar por una habitación es posible, aunque la propuesta exige madrugar, trabajar al aire libre y cuidar a unos huéspedes muy especiales. Un santuario situado en el centro de la Isla busca voluntarios para atender a más de 200 animales rescatados, entre los que se encuentran una vaca y una camella.

La oportunidad está publicada en la plataforma internacional Workaway, que conecta a viajeros con anfitriones dispuestos a proporcionar alojamiento a cambio de colaboración. No es una oferta de empleo ni incluye un salario: se trata de un intercambio de voluntariado dirigido a personas comprometidas con el bienestar animal.

Quienes sean aceptados tendrán que permanecer un mínimo de tres semanas en las instalaciones. Durante ese tiempo convivirán con caballos, burros, cerdos, cabras, ovejas, gallinas, conejos y cobayas que anteriormente sufrieron situaciones de abandono o maltrato.

Una segunda oportunidad para más de 200 animales

El objetivo del santuario es recuperar a los animales, atender sus necesidades y proporcionarles un entorno seguro después de las experiencias que han vivido.

Sus responsables buscan personas independientes, respetuosas con la naturaleza y con verdadero interés por aprender a cuidar especies muy diferentes. El cariño hacia los animales resulta importante, pero no es el único requisito: el trabajo incluye tareas físicas y obliga a mantener unas rutinas diarias.

La ayuda se concentra principalmente durante las mañanas, aunque algunas jornadas pueden surgir labores concretas por la tarde. Los participantes disponen de tiempo libre fuera de los turnos para descansar o conocer diferentes rincones de Fuerteventura.

El perfil del refugio cuenta con una valoración del anfitrión del 100% y acumula decenas de comentarios de antiguos voluntarios. La organización indica actualmente que necesita ayuda inmediata, aunque los interesados deben contactar primero con sus responsables y realizar una entrevista.

Alimentar, limpiar y administrar medicación

La convivencia con una camella y más de 200 animales puede parecer una experiencia idílica, pero implica bastante más que acompañarlos o jugar con ellos.

Entre las tareas habituales se encuentran preparar y repartir la comida, limpiar los recintos, cepillar a los animales y supervisar su estado. Algunos ejemplares necesitan medicación, mientras que las crías pueden requerir alimentación mediante biberón.

Los voluntarios también pueden colaborar en pequeños trabajos de mantenimiento y en la construcción o mejora de las instalaciones. Para ello deberán manejar algunas herramientas sencillas siguiendo las indicaciones de los responsables.

Pasar tiempo con los animales también forma parte de la experiencia. El santuario considera fundamental que reciban atención, compañía y afecto, especialmente porque muchos necesitan recuperar la confianza después de haber sufrido abandono o malos tratos.

Habitación compartida y cocina común

El refugio proporciona alojamiento gratuito en una habitación compartida con otros voluntarios. El baño también es común y las instalaciones disponen de sábanas, almohadas, mantas, toallas y lavadora.

La conexión disponible es mediante WiFi rural, por lo que puede presentar más limitaciones que la de una vivienda situada en un núcleo urbano. Existe además una cocina compartida equipada con calderos, sartenes y otros utensilios.

Los voluntarios tienen a su disposición frutas, verduras, legumbres y productos básicos para el desayuno, como café, azúcar, pan y bebida vegetal. Sin embargo, el santuario no sirve menús ni prepara las comidas: cada participante debe cocinar sus propios platos.

Por tanto, la experiencia incluye la estancia y determinados alimentos, pero no todos los gastos. Cada persona debe asumir el desplazamiento hasta Fuerteventura, sus compras particulares y las actividades que quiera realizar durante los días libres.

Refugio de animales en Fuerteventura. / Workaway

El español es imprescindible

La entrevista inicial puede desarrollarse en español o en inglés. Para participar, no obstante, el refugio considera imprescindible disponer de un nivel intermedio de español.

La mayoría de los voluntarios y los fundadores son hispanohablantes, y las rutinas pueden cambiar de un día para otro. Además, trabajar con animales de gran tamaño puede provocar situaciones en las que sea necesario comprender rápidamente una instrucción por motivos de seguridad.

También se recomienda llevar ropa deportiva o cómoda y calzado cerrado para trabajar en el exterior. La lista de prendas aconsejadas incluye gorra, gafas de sol y protección solar para las horas centrales del día, así como una sudadera o un forro polar para las mañanas y las noches.

Un entorno rural lejos de los núcleos urbanos

El santuario está situado en una zona rural y aislada del centro de Fuerteventura. El entorno resulta adecuado para caminar o practicar senderismo, aunque su ubicación dificulta los desplazamientos si no se dispone de vehículo.

La parada de guagua más cercana se encuentra a unos siete minutos en coche o aproximadamente 40 minutos caminando. La organización advierte, además, de que el transporte público en la Isla es limitado y poco frecuente. Parte del acceso al refugio discurre por un camino rural sin asfaltar.

Caleta de Fuste / LP/DLP

Antigua, Valles de Ortega, Tuineje y Caleta de Fuste son las localidades más próximas para encontrar supermercados, farmacias, comercios y restaurantes. El aeropuerto de Fuerteventura se sitúa a unos 20 kilómetros, mientras que las playas más cercanas están a una distancia de entre 10 y 15 kilómetros.

Las áreas próximas a los animales son espacios libres de humo, aunque existen zonas apartadas en las que está permitido fumar. El santuario también dispone de un lugar en el que pueden estacionarse autocaravanas.

Cómo solicitar una plaza

Las personas interesadas deben contar con una membresía activa en Workaway para ponerse en contacto con el refugio. La propuesta continúa disponible en la plataforma y fija una estancia mínima de tres semanas.

Quienes no tengan ciudadanía de la Unión Europea deberán comprobar previamente si necesitan un visado o una autorización específica para realizar actividades de voluntariado en España.

La propuesta ofrece una forma poco habitual de vivir temporalmente en Fuerteventura. No promete unas vacaciones sin obligaciones, pero sí la posibilidad de alojarse en un entorno rural, aprender sobre el cuidado de diferentes especies y ayudar a más de 200 animales que encontraron en este santuario una segunda oportunidad.