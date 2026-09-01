Betancuria contará con dos oficinas virtuales de información turística

El municipio de Betancuria dispondrá de dos oficinas virtuales para informar a los turistas que visiten la villa histórica de los principales atractivos naturales y de su patrimonio cultural e histórico a través de realidad aumentada.

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige la majorera Jéssica de León, ha concedido una subvención directa nominada de 100.000 euros al Ayuntamiento de Betancuria destinada a financiar las actuaciones previstas dentro del proyecto Villa Capital Histórica de Canarias. Esta subvención tiene como principal objetivo la modernización de las infraestructuras turísticas del municipio histórico mediante la aplicación de herramientas tecnológicas innovadoras.

Esta iniciativa contempla la realización de dos actuaciones interrelacionadas. Por un lado, se llevará a cabo la instalación de esculturas informativas equipadas con explicaciones interactivas a través de realidad aumentada. Por otro lado, se implantarán dos oficinas virtuales de turismo, diseñadas para facilitar a los visitantes el acceso autónomo, ágil y digital a toda la oferta cultural, patrimonial y paisajística de la zona.

Esta actuación está alineada con la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares para la adecuación física y funcional del destino, el fomento de la accesibilidad y la promoción de un turismo experiencial de excelencia para los visitantes.

La consejera Jéssica de León subrayó el valor que representa esta inversión para el municipio con menor población de Fuerteventura y de Canarias. «Rincones del archipiélago como Betancuria no solo permiten mostrar al visitante nuestra historia, recordando que a principios del siglo XV la villa fue la primera capital de Canarias, sino que también ofrece a nuestro destino un valor añadido como uno de los Pueblos Más Bonitos de España. Por eso es importante que cuente con el máximo apoyo institucional», aseguró.

Por otra parte, destacó la actividad turística que se desarrolla en entornos rurales como Betancuria, «ya que ofrece al visitante otra forma de disfrutar de la naturaleza, a la vez que contribuye al desarrollo sostenible del municipio: no solo genera un impacto positivo en la actividad económica local, sino que promueve la recuperación de los pueblos y su paisaje».

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El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, anunció que el objetivo de la institución «es dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y etnográfico de Betancuria de manera que quienes nos visitan puedan retroceder en el tiempo y descubrir cómo era la villa hace varios siglos atrás».