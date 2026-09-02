Betancuria acoge los premios de turismo 17 años después

El periodista Santiago Travieso Quintana, fallecido el pasado mes de mayo, recibirá a título póstumo el homenaje del Cabildo majorero, a través del Patronato de Turismo de Fuerteventura, en reconocimiento a su contribución al turismo en la isla. El acto se desarrollará el próximo viernes 25 de septiembre en la Gala de los Premios Distinguidos del Turismo de Fuerteventura 2026, que cuentan con una trayectoria ininterrumpida desde 1986.

El encuentro del sector turístico insular se celebrará en el casco histórico de Betancuria, en la Plaza de Santa María, de 20.30 a 23.30 horas y durante el cual se reconocerá la labor de quienes han contribuido al desarrollo, la calidad y la sostenibilidad del destino majorero. Betancuria no celebraba una gala de estas características desde el año 2009 y es uno de los municipios con mayor concentración de legado patrimonial de Canarias, con un Conjunto Histórico declarado de Bien de Interés Cultural en 1979 y desde el año 2020 consta en el catálogo de los Pueblos más Bonitos de España.

Con esta gala, el Patronato de Turismo reafirma su compromiso con el reconocimiento del talento y la dedicación de quienes impulsan cada día el posicionamiento de la isla como destino turístico. A juicio de la presidenta insular, Lola García, «es importante reconocer a las personas, empresas y colectivos que, gracias a su trabajo, ofrecen un servicio de calidad y sostenible, primando el respeto por nuestro modo de vida y el territorio».

La consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, subrayó que «los Premios Distinguidos son el momento en que la isla reconoce a quienes lo han hecho mejor. Cada galardón representa años de trabajo, compromiso y amor por Fuerteventura, y eso merece ser celebrado».

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Los premiados en esta edición con el galardón de Playas de Oro son Agualoe S.L. (empresa); Raúl Dávila ( Trayectoria individual); Sönke Schallmey (Fuerteventura Destino Azul); Uwe Krug (Cliente), además de la mención especial al periodista Santiago Travieso.