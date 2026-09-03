La Peña prevé reunir a miles de peregrinos en Vega de Río Palmas

Fuerteventura se prepara para celebrar del 17 al 20 de septiembre las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Peña, patrona de la isla y la cita más multitudinaria y simbólica del calendario majorero. Miles de personas volverán a peregrinar hasta Vega de Río Palmas, en el municipio de Betancuria, epicentro espiritual y cultural de los majoreros que demuestran cada año su devoción a la patrona, como viene ocurriendo de generación en generación.

El programa de esta edición combinará los actos religiosos con una amplia propuesta cultural y popular, con la participación de vecinos, peregrinos y visitantes llegados desde distintos puntos del territorio insular e incluso de otras islas del Archipiélago. La pequeña localidad volverá a convertirse durante estos días en punto de encuentro para compartir una celebración profundamente arraigada en la identidad de la isla.

La presentación del programa tuvo lugar ayer en la citada localidad, con la participación de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero insular de Cultura, Rayco León; el concejal del Ayuntamiento de Betancuria, José Cerdeña, en representación de la Corporación municipal; el pregonero Antonio Ravelo; Aday García en representación de la Diócesis de Canarias, y el párroco de Betancuria, Juan Antonio Artiles.

El arranque oficial de los festejos tendrá un acento especialmente emotivo: Antonio Ravelo, natural de la localidad donde se celebran las fiestas, será el pregonero oficial, un reconocimiento a su estrecha vinculación con su pueblo y a su compromiso con la cultura popular majorera. Ravelo ha dedicado décadas a preservar y dinamizar las tradiciones de la isla, desde la creación de la Rondalla Virgen de La Peña en 1992 hasta su labor como docente de música canaria.

La presidenta insular, Lola García, destacó que «para el Cabildo de Fuerteventura La Peña es devoción hacia la Virgen, pero también cultura, tradición y, sobre todo, identidad. Es un momento para hacer y cumplir promesas, y la promesa que desde el Cabildo mantenemos y renovamos cada día es seguir defendiendo esta tierra, nuestras raíces y nuestras tradiciones, y trabajar siempre para mejorar la calidad de vida de todas las personas».

Por su parte, Rayco León señaló que «pocas celebraciones hablan tanto de Fuerteventura como la festividad de La Peña. Es un encuentro con Fuerteventura y con nuestra tradición, que combina la romería y otros elementos tradicionales con los actos religiosos, la gastronomía, el deporte y las celebraciones populares».

El edil municipal manifestó que «como cada año, todos los caminos de Fuerteventura conducen a la Vega de Río Palmas. Invitamos a toda la población a participar en las actividades y a seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones y costumbres».

En representación de la Diócesis de Canarias, Aday García afirmó que «es un honor estar aquí, en este corazón espiritual de la isla de Fuerteventura, con mucha ilusión y esperanza para celebrar a la patrona de esta isla y de todos los majoreros. La Peña mantiene una tradición y una devoción profundamente vinculadas a la historia de Fuerteventura».

Por su parte, el pregonero aseguró que «es muy ilusionante para alguien de aquí y de este pueblo, asumir el pregón de La Peña. Lo hago con responsabilidad, respeto y recordando las vivencias y a las personas que forman parte de la historia de estas fiestas».