Tuineje y UD Las Palmas organizan una jornada de deporte y convivencia para mayores

El campo de fútbol municipal de Gran Tarajal acogió ayer el I Torneo Triangular AlGolpito Gran Tarajal, una jornada de deporte y convivencia promovida por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario y la Fundación UD Las Palmas que reunió a los equipos de fútbol de Gran Tarajal A, Gran Tarajal B y Puerto del Rosario en torno a una modalidad deportiva adaptada que fomenta la actividad física, la participación social y un envejecimiento activo y saludable.

El proyecto AlGolpito está financiado por la citada Consejería del Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Mayores y Participación Activa, y es desarrollado conjuntamente por las fundaciones de la UD Las Palmas y el CD Tenerife. La iniciativa se integra en el Plan Maresía, la estrategia del Gobierno de Canarias para impulsar políticas de envejecimiento activo, participación social, innovación y protección de los derechos de las personas mayores.

El Torneo se desarrolló en formato de todos contra todos, de manera que cada conjunto disputó dos encuentros, en una jornada que permitió no solo disfrutar de la práctica deportiva, sino también favorecer el encuentro y la relación entre personas mayores de distintos municipios de Fuerteventura.

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El encuentro contó con la participación del viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil; de la concejala de Juventud, Medio Ambiente, Tráfico y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Jenifer Pérez, y de la coordinadora del proyecto AlGolpito de la Fundación de la UD Las Palmas, Milagros Luis.