Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro Insular de DeportesErmitas de Las Palmas de Gran CanariaFalso viaje a Mali: Rafael HernándezUD Las PalmasDirecto fiestas del Pino 2026Anabel Pantoja deja Arguineguín
instagramlinkedin

Sanidad

El PSOE reclama un plan de choque ante la subida de las listas de espera

Manuel Hernández Cerezo advierte que la situación más grave se localiza en las consultas externas de especialidades médicas, con 3.830 pacientes

Imagen de la entrada principal del Hospital insular Virgen de La Peña.

Imagen de la entrada principal del Hospital insular Virgen de La Peña. / LP / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. R. P.

Puerto del Rosario

El vicesecretario general insular del PSOE majorero y diputado regional, Manuel Hernández Cerezo, ha denunciado el grave deterioro de las listas de espera sanitarias en la isla. Ante esta situación reclama la puesta en marcha urgente de un plan de choque específico dotado de recursos suficientes, objetivos cuantificables y plazos públicos de cumplimiento. La lista de espera quirúrgica del Hospital Virgen de La Peña, a juicio del citado parlamentario, aumenta un 18,7% en un año y alcanza las 1.110 personas, 175 más que en junio de 2025.

Hernández Cerezo considera que la situación más grave por volumen se registra en las consultas externas de especialidades médicas, que han pasado de 1.778 personas en junio de 2025 a 3.830 en junio de 2026, lo que representa un incremento del 115,4%.

En cuanto a las pruebas complementarias «hay más pacientes y demoras extremas», argumentando que la suma de las personas registradas en las siete modalidades pasa de 741 en junio de 2025 a 938 en junio de 2026, lo que supone 197 registros más y un incremento conjunto del 26,6%.

Noticias relacionadas y más

Hernández también ha reivindicado el refuerzo estable de las plantillas del Hospital insular, la cobertura urgente de las plazas vacantes y la adopción de medidas eficaces para atraer y fidelizar especialistas. «El plan también debe incorporar una programación extraordinaria de consultas e intervenciones quirúrgicas, ampliar la actividad diagnóstica, garantizar el pleno aprovechamiento de los equipamientos hospitalarios y establecer objetivos concretos de reducción para cada especialidad y prueba», añade.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents