El PSOE reclama un plan de choque ante la subida de las listas de espera

El vicesecretario general insular del PSOE majorero y diputado regional, Manuel Hernández Cerezo, ha denunciado el grave deterioro de las listas de espera sanitarias en la isla. Ante esta situación reclama la puesta en marcha urgente de un plan de choque específico dotado de recursos suficientes, objetivos cuantificables y plazos públicos de cumplimiento. La lista de espera quirúrgica del Hospital Virgen de La Peña, a juicio del citado parlamentario, aumenta un 18,7% en un año y alcanza las 1.110 personas, 175 más que en junio de 2025.

Hernández Cerezo considera que la situación más grave por volumen se registra en las consultas externas de especialidades médicas, que han pasado de 1.778 personas en junio de 2025 a 3.830 en junio de 2026, lo que representa un incremento del 115,4%.

En cuanto a las pruebas complementarias «hay más pacientes y demoras extremas», argumentando que la suma de las personas registradas en las siete modalidades pasa de 741 en junio de 2025 a 938 en junio de 2026, lo que supone 197 registros más y un incremento conjunto del 26,6%.

Hernández también ha reivindicado el refuerzo estable de las plantillas del Hospital insular, la cobertura urgente de las plazas vacantes y la adopción de medidas eficaces para atraer y fidelizar especialistas. «El plan también debe incorporar una programación extraordinaria de consultas e intervenciones quirúrgicas, ampliar la actividad diagnóstica, garantizar el pleno aprovechamiento de los equipamientos hospitalarios y establecer objetivos concretos de reducción para cada especialidad y prueba», añade.