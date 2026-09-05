Red Eléctrica retirará 344 torretas que atraviesan Fuerteventura

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha autorizado el desmantelamiento completo de la antigua línea eléctrica a 66 kV que recorre la isla de Fuerteventura de norte a sur. Sin embargo, en la realización de labores de desmantelamiento de las torretas eléctricas se tendrá en cuenta no eliminar aquellos soportes que los guirres utilizan como dormideros . La dirección General de Energía autoriza así a Red Eléctrica (REE) a actuar en la totalidad de la instalación, dividida en tres grandes tramos: Gran Tarajal–Matas Blancas, Salinas–Gran Tarajal y Salinas–Corralejo.

La compañía dispondrá de un plazo máximo de 18 meses para completar la retirada de los 344 apoyos a lo largo de más de 93 kilómetros de trazado.

Para llegar a este paso, según indica la citada Consejería regional, ha sido necesario coordinar los trabajos con REE, asegurando que la nueva red a 132 kV estuviera totalmente conectada y equipada con los transformadores necesarios. Este proceso técnico ha resultado imprescindible para garantizar que la retirada de la antigua infraestructura se realice sin afectar en ningún momento a la calidad ni a la continuidad del suministro de luz en la isla.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández, señaló que esta acción de desmantelamiento «nos permite atender al reclamo ampliamente demandado por los majoreros para desmantelar la red antigua». Además, añadió que «todo ello cumpliendo con los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada y garantizando el renovado y moderno suministro eléctrico de la isla a través de la nueva línea a 132 kV».

Protección del guirre

Además, para dar cumplimiento a los requerimientos fijados por el Servicio de Biodiversidad y avanzar en la conservación de la avifauna amenazada, la autorización incorpora condicionantes ambientales específicos.

Dichas cláusulas permitirán preservar intactos aquellos apoyos identificados como dormideros y zonas de agregación nocturna para la población de guirres en todo el territorio majorero, compatibilizando la retirada de las infraestructuras en desuso con el equilibrio ecológico del entorno. El guirre es una ave que se encuentra en claro peligro de extinción. n