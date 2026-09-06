La marisma de Gran Tarajal, de hábitat natural a estercolero

La marisma de Gran Tarajal es un hábitat natural de interés comunitario, un espacio que, pese a su aparente modestia, cumple una función ecológica esencial en el litoral majorero. Se trata de un humedal costero donde se forman lagunas temporales alimentadas por la marea y por el aporte de agua procedente de las escorrentías. Este sistema, frágil pero de un interés ecológico infinito, actuaba hace muchos años de refugio para aves, filtro natural y punto clave en la biodiversidad de la costa del municipio de Tuineje.

Sin embargo, la realidad actual dista mucho de su valor ambiental. La marisma se encuentra en un estado de abandono evidente, con acumulación de residuos, vertidos incontrolados y aportes de materiales que bloquean la circulación del agua. La obstrucción a estos flujos naturales no solo altera el funcionamiento del humedal, sino que acelera su degradación y reduce su capacidad para mantener la vida que depende de él.

A pesar de estar catalogado como un espacio de interés comunitario, no existe una gestión activa ni un mantenimiento adecuado. La desidia institucional ha provocado la destrucción de su lenta destrucción de un espacio de alto valor ecológico. A ello, se suma la falta de medidas de protección que ha permitido que este enclave, que forma parte del patrimonio natural y cultural de Gran Tarajal, se encuentre convertido en un auténtico estercolero.

Imagen reciente de la marisma de Gran Tarajal tras llenarse de agua de mar producida por el oleaje. | LP / DLP

El Cabildo majorero procedió hace unos meses a instalar más de 200 postes de madera para señalar su perímetro, medida que se considera insuficiente porque lo importante es la recuperación integral de la marisma y devolverla a su esplendor natural. Sin embargo, la responsabilidad de su limpieza y mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Tuineje que ha permitido su destrucción.

La marisma de Gran Tarajal podría ser un ejemplo de conservación costera, un aula natural para los centros educativos, un refugio para aves migratorias y un punto de valor ambiental para el municipio. Pero hoy es, sobre todo, un recordatorio de cómo la desatención y la falta de concienciación ambiental puede poner en riesgo un patrimonio natural que debería ser mimado.

De las aves a la basura

La citada marisma fue refugio de una veintena de aves: chorlitejo, tarro canelo, espátulas, focha común, garza real o chorlitejos, entre otras. Además, acoge plantas halófilas protegidas como el tarajal o el balancón. Hoy quienes ocupan este espacio natural son botellas y bolsas de plásticos, latas de refrescos y bebidas energéticas, envases de cristal, excrementos y toda clase de residuos, incluidos sillones, somieres, sillas, palets y carros de supermercado.

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Ante esta situación del abandono absoluto de la marisma, un grupo de vecinos de Gran Tarajal, entre ellos profesionales de prestigio del propio pueblo, personas con conocimiento técnico y compromiso social, estudian la creación de una plataforma ciudadana. Su objetivo es claro: exigir a las instituciones públicas la restauración y recuperación del citado espacio natural, y poner fin a años de abandono injustificable.