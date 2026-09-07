Los mariantes, una tradición que no debería perderse

Hay tradiciones que no deberían perderse, porque en ellas vive una parte de nuestra historia.

En el año 1998, un grupo de amigos de Mezquez, Juan Ramón Brito, Lito Roger y yo tuvimos una idea muy sencilla: recuperar y vivir, de la forma más fiel posible, aquello que nuestros padres y nuestros abuelos hicieron durante tantos años, la vida de los mariantes.

Eran hombres y mujeres de campo, ganaderos y agricultores que, desde el interior de la isla, caminaban durante horas por senderos y veredas hasta llegar a la costa para buscar en la mar parte del sustento de sus familias.

No tenían comodidades. Cargaban en el burro un zurrón, un poco de gofio, agua, un trozo de queso duro y poco más. Con eso y con lo que la mar les proporcionaba, pescado, marisco y sal, completaban su alimentación durante su estancia. Parte de lo obtenido se cocinaba allí mismo, como el marisco, que luego se embotellaba en vinagre para su conserva, mientras que otros productos, como el pescado, se jareaban y se dejaban secar al sol, tal y como se hacía entonces.

Cuando decidimos recuperar esta tradición, comprendimos que no bastaba con volver a pescar como antes. También había que recuperar su memoria.

Empezamos por hablar con nuestros mayores, escuchar sus historias y preguntarles por las antiguas veredas y senderos que el paso del tiempo había ido borrando porque ya casi nadie los recorría. Fueron ellos quienes nos guiaron con sus recuerdos para poder seguir los mismos caminos que habían recorrido nuestros padres y abuelos. Porque entendimos que la experiencia comenzaba mucho antes de llegar al mar. Teníamos que caminar sus pasos.

Dos jóvenes amasan gofio en un zurrón durante la recreación de los mariantes. | LP/DLP

Desde el primer momento nuestra intención nunca fue que esta vivencia quedara solo entre nosotros. Al contrario, siempre pensamos que otras personas de cualquier rincón de la isla, que también conservaran el recuerdo de sus padres o abuelos mariantes, pudieran animarse a hacer lo mismo con su propio grupo de amigos o familiares tal y como se hacía antiguamente.

Cada grupo podría recorrer sus propios senderos, llegar a su rincón de costa y vivir esa experiencia con el mismo respeto y el mismo sentimiento.

Pensábamos, y aún hoy lo pensamos, que esa sería la mejor manera de mantener viva esta tradición.

Porque los mariantes nunca fueron una organización ni una actividad multitudinaria, ni una romería. Eran pequeños grupos de familiares, vecinos y amigos que compartían camino, esfuerzo y destino. Personas que salían desde tierra adentro, desde diferentes puntos, y recorrían largas distancias por senderos y veredas llegando a la costa para buscar en la mar parte de su sustento.

Por eso queremos dejar algo muy claro: no pretendemos ser protagonistas de nada, ni creemos que esta tradición nos pertenezca en exclusiva. Los verdaderos protagonistas fueron ellos: nuestros padres, nuestros abuelos y todos aquellos hombres y mujeres que vivieron aquella realidad. Nosotros únicamente hemos intentado que su memoria no desaparezca.

No queremos enfrentamientos, reconocimientos ni protagonismo. Solo queremos que no se pierda su esencia y que se conozca cómo nació esta iniciativa de recuperación.

Nos gustaría que otros grupos, en otros lugares de la isla, pudieran hacer lo mismo: recuperar sus propias veredas, escuchar a sus mayores, descubrir por dónde caminaban sus antepasados y llegar a su propio rincón de costa.

Porque recuperar esta tradición no consiste solamente en ir a pescar. Consiste en recuperar una forma de vivir, conocer los caminos que ellos recorrieron y durante unas días sentir que caminamos sus pasos.

Solo pedimos que nunca se olvide lo que de verdad importa: el respeto a nuestros mayores, el amor por nuestras raíces y el deseo de que las nuevas generaciones puedan, aunque sea por unos días, vivir y sentir aquello que ellos vivieron durante toda una vida.

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Porque los mariantes no son un nombre. Son memoria, sacrificio, identidad y nuestra historia.