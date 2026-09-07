Ráfaga reúne a unas 7.000 personas en las fiestas de La Antigua en Fuerteventura

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Antigua 2026 afrontan sus últimas jornadas después de un fin de semana marcado por la música, las tradiciones y una elevada participación. El principal reclamo musical llegó el pasado sábado con el concierto de la banda argentina de cumbia Ráfaga, que congregó a unas 7.000 personas en la Plaza del Ayuntamiento de Antigua, en Fuerteventura.

El recital se convirtió en uno de los actos centrales de las celebraciones y puso el broche a una noche que había comenzado con el espectáculo Tributo a Mecamela. Posteriormente, la fiesta continuó con una verbena protagonizada por las orquestas Kandela y Mecánica By Tamarindos.

El alcalde de Antigua, Juan Cabrera, destacó la importante afluencia de público y señaló que la jornada transcurrió en un ambiente festivo, familiar y ordenado. Según trasladó el Ayuntamiento, no se registraron incidentes durante la celebración.

El regidor también agradeció el trabajo desarrollado por el área de Festejos del Ayuntamiento de Antigua, la Comisión de Fiestas y las empresas colaboradoras que participaron en la organización de las celebraciones.

Ráfaga cierra en Antigua su gira internacional

La actuación de Ráfaga se prolongó durante casi dos horas y sirvió, según la organización, para cerrar en Antigua la gira internacional ‘Camino del 30 Aniversario’ de la formación argentina.

La concejala de Festejos, Lucila Ruiz, señaló que el grupo respondió a las expectativas del público y repasó durante el concierto algunos de sus temas más conocidos. Entre las canciones interpretadas estuvieron ‘Luna’, ‘Bésame’, ‘Maldito Corazón’ y ‘Mentirosa’, dentro de un repertorio que animó a los asistentes reunidos en la plaza.

Concierto de Ráfaga en Antigua, en Fuerteventura / Gabriel Fuselli

Antes de esta actuación tuvo lugar el Tributo a Mecamela, que reunió también a seguidores de la formación y permitió recuperar algunos de los temas más conocidos de la trayectoria musical del dúo.

La noche concluyó con la música de las orquestas Kandela y Mecánica By Tamarindos, que tomaron el relevo de los conciertos y prolongaron la celebración hasta la madrugada.

La romería recupera el protagonismo de la música tradicional

El programa festivo continuó el domingo con la romería y ofrenda a la Virgen de Antigua, una jornada centrada en las tradiciones y la música popular de Fuerteventura.

Uno de los momentos destacados fue el encuentro protagonizado por varias agrupaciones del propio municipio. La Tafeña, Montejanana, El Campillo y la Agrupación del Colectivo Mafasca compartieron escenario en la Plaza de Antigua, donde interpretaron conjuntamente diferentes piezas después de haber realizado un ensayo previo.

Concierto de Ráfaga en Antigua, en Fuerteventura / Gabriel Fuselli

A estas agrupaciones se sumaron como invitadas Parranda La Serená y Los Alisios del Norte. El encuentro folclórico contó con una importante presencia de público y ofreció una jornada de carácter más familiar, con protagonismo para la música tradicional.

La programación de las fiestas ha combinado así durante el fin de semana grandes actuaciones musicales con actividades vinculadas a las tradiciones locales.

Antigua encara las dos últimas jornadas de sus fiestas

Las celebraciones continúan ahora con dos días de programación antes de su clausura.

Durante este lunes está previsto, a las 19:00 horas, el recibimiento a la Banda de Agaete. A continuación tendrá lugar el concierto del grupo Los 600 y, posteriormente, un verbenazo con Grupo Bomba, Rikabanda y Makinaria Band. La jornada se prolongará hasta las cinco de la mañana, momento en el que está programada la Diana Floreada.

El martes será la última jornada de las fiestas de Nuestra Señora de La Antigua. El programa comenzará a las 07:00 horas con el repique de campanas.

A las 13:00 horas se celebrará la solemne función religiosa en honor a la Virgen de Antigua, seguida de la procesión y del tradicional Vino de Honor, que contará con el acompañamiento musical de la Banda de Agaete.

La clausura llegará por la tarde con la celebración de Scala-Hiffi Adulta ‘Antigua y sus estrellas 2026’, que pondrá el punto final al programa de fiestas de este año.