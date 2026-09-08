Puerto del Rosario ayuda a los jóvenes a pagar la fianza del alquiler de su casa en Fuerteventura

Los jóvenes de Puerto del Rosario con edades comprendidas entre los 18 y 35 años son los primeros de España en poder acogerse a una ayuda de destinada a facilitar el pago de la fianza del alquiler de su vivienda habitual. La iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento capitalino.

Las bases de la convocatoria establecen que podrán acogerse a estas ayudas los jóvenes menores de 35 años que hayan alquilado su vivienda habitual desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Esta nueva línea de subvenciones nace con el objetivo de facilitar el acceso de la juventud a una vivienda y aliviar uno de los principales obstáculos económicos que encuentran en el momento de emanciparse.

La ayuda municipal nace con el principal objetivo de facilitar el acceso de la juventud a una primera vivienda

Cuando una persona joven consigue acceder a una vivienda de alquiler, debe afrontar habitualmente en un mismo momento el pago de la fianza y de la mensualidad correspondiente, lo que supone un desembolso inicial especialmente elevado. «Con esta medida, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario pretende que ese primer esfuerzo económico sea más asumible y que la falta de liquidez en ese momento no se convierta en una barrera para acceder a una vivienda», señalan fuentes municipales.

La puesta en marcha de esta innovadora iniciativa se produce en un contexto de especial dificultad para acceder a una vivienda de alquiler en Puerto del Rosario y también en el conjunto de Fuerteventura.

El incremento de los precios, unido a la escasez de vivienda disponible para el alquiler y a la elevada demanda existente, está generando una situación especialmente compleja para quienes buscan una vivienda, y de manera particular para las personas jóvenes que desean iniciar su proceso de emancipación.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha considerado necesario impulsar medidas municipales con el objetivo de actuar de manera directa sobre las dificultades económicas que encuentran los ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destaca que esta iniciativa «responde a una realidad que estamos viendo cada día: nuestros jóvenes quieren emanciparse, quieren desarrollar su proyecto de vida y, en muchas ocasiones, el primer obstáculo que encuentran es precisamente poder afrontar los gastos iniciales del alquiler».

Los altos precios y la falta de inmuebles en alquiler dificulta el proceso de emancipación de los más jóvenes

«Desde el Ayuntamiento queremos dar un paso adelante y poner soluciones encima de la mesa. Puerto del Rosario es el primer municipio de España que impulsa una ayuda de estas características, y creemos que es una muestra clara de que desde la administración local también podemos ser innovadores y buscar respuestas concretas a problemas que afectan directamente a nuestros vecinos», puntualiza.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Toñi Fernández, explica que «se ha querido poner el foco en un momento muy concreto: el inicio del alquiler. Sabemos que para muchos jóvenes reunir el dinero necesario para pagar la fianza y el primer mes puede resultar complicado, incluso cuando tienen capacidad para asumir posteriormente la mensualidad».