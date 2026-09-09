Fuerteventura enfría sus inversiones pese a la resistencia del empleo

Los empresarios majoreros muestran su preocupación ante la caída de la inversión prevista para los próximos meses. Las expectativas a corto plazo caen hasta un saldo negativo de -9,8 puntos en Fuerteventura, frente al -1,0 registrado en la media de Canarias. Así se desprende del último Índice de Confianza Empresarial (ICE), cuyos resultados fueron presentados ayer en el Vivero de Empresas de Puerto del Rosario.

A pesar de ello, la confianza empresarial de la isla encara el futuro próximo con mejores perspectivas de negocio y contratación, pese al retroceso experimentado por la actividad durante la primavera.

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) de Fuerteventura se sitúa en el tercer trimestre de 2026 en 123,2 puntos, por debajo de los 129,7 puntos de la media de Canarias y de los 138,2 registrados en el conjunto de España. « Los datos reflejan así un escenario marcado por el contraste entre el comportamiento reciente de la actividad empresarial y unas previsiones más favorables para los próximos meses»,, reconoce Juan Tomás Figueroa, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura.

«Los datos reflejan la solidez del mercado laboral majorero, con cifras por lo general bastante positivas», señaló Figueroa. Además, añadió que « en este último informe, además, el departamento técnico de la Cámara ha ampliado el barómetro oficial de datos con su Boletín de Coyuntura Económica, con el objetivo de profundizar en la realidad del ecosistema general de la Isla».

La incorporación del Citado Boletín de la Cámara majorera permite, profundizar en la lectura de la coyuntura económica de la isla a partir de la información disponible y complementar los indicadores oficiales con un seguimiento más amplio de aquellas variables que permiten aproximarse a la evolución del tejido productivo majorero.

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Contrastes

Los resultados de los indicadores económicos dibujan un escenario de contrastes para el tejido empresarial majorero: la actividad reciente acusa el impacto de un contexto de mayores costes, mientras el empleo resiste y las empresas recuperan confianza respecto a la evolución de sus negocios y de la contratación para los próximos meses. La debilidad de la inversión se mantiene, no obstante, como uno de los principales elementos a seguir en la evolución económica de la isla.