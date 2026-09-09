Fuerteventura revive la historia del Correíllo La Palma este viernes

Fuerteventura viajará este viernes, 11 de septiembre, a una de las etapas que transformaron las comunicaciones entre las Islas. El Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto del Rosario, inaugura a las 20:30 horas la exposición ‘El humo del progreso. El Correíllo La Palma, su época y recuperación’, con entrada gratuita.

La muestra gira alrededor de uno de los barcos más representativos de la historia reciente de Canarias. El Correíllo La Palma entró en servicio en 1912 y formó parte de una flota de seis vapores que cambió la forma de desplazarse, comerciar y mantener comunicadas a las islas.

El barco que acercó las islas hace más de un siglo

Durante buena parte de la historia del Archipiélago, el mar fue al mismo tiempo frontera y vía de comunicación.

La llegada de los vapores supuso un cambio decisivo. Permitió acortar distancias y establecer conexiones más frecuentes entre las islas y con otros territorios, en una época en la que los barcos eran esenciales tanto para el transporte de personas como para el movimiento de mercancías.

En ese contexto comenzó a navegar el Correíllo La Palma en 1912. Sus columnas de humo terminaron convirtiéndose en una imagen asociada a una nueva época de mayor conectividad y modernización para Canarias.

Mucho más que una máquina de vapor centenaria

La exposición no se limita a mostrar la dimensión técnica o patrimonial del buque.

El Correíllo La Palma conserva también la memoria de miles de pasajeros, trabajadores y mercancías que viajaron a bordo durante décadas. Su historia reúne la de quienes participaron en su construcción y navegación, pero también la de las personas que posteriormente evitaron su desguace.

El barco permanece todavía a flote en el Atlántico y constituye un testimonio material de aquella etapa de las comunicaciones marítimas del Archipiélago.

El proyecto que mira ahora hacia las energías renovables

La recuperación del Correíllo La Palma añade además una mirada hacia el futuro.

Entre los objetivos vinculados a su conservación figura la aspiración de devolverlo a la navegación por aguas canarias, aunque con una diferencia sustancial respecto a su etapa original: sustituir el antiguo sistema de propulsión por una solución basada en energía renovable.

Ese contraste entre la máquina de vapor que simbolizó el progreso a comienzos del siglo XX y las tecnologías energéticas actuales constituye uno de los grandes atractivos de la historia que rodea al buque.

Horario y lugar de la exposición

La inauguración tendrá lugar este viernes 11 de septiembre a las 20:30 horas en el Centro de Arte Juan Ismael, situado en la calle Almirante Lallemand, 30, en Puerto del Rosario.

La entrada es libre.

Tras la apertura, la exposición podrá visitarse de martes a sábado, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

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De esta forma, Fuerteventura recupera durante estos días una parte de la memoria marítima de Canarias a través de un barco que, más de un siglo después de comenzar a navegar, continúa estrechamente ligado a la historia del Archipiélago.