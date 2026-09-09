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Natalia Santana reclama más ambulancias para Fuerteventura

La diputada de NC-BC expone en el pleno del Parlamento la petición de los profesionales que piden cinco unidades urgentes y seis no urgentes

Natalia Santana reclama más ambulancias para Fuerteventura

Natalia Santana reclama más ambulancias para Fuerteventura / La Provincia

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La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, ha reclamado al Gobierno de Canarias hoy, en el pleno del Parlamento, un refuerzo real del transporte sanitario en Fuerteventura y ha advertido de que las tres nuevas ambulancias anunciadas para la isla no permiten dar por resueltas las necesidades existentes por el aumento de la población, la presión turística y la demanda sanitaria. Santana ha defendido que la planificación responda a la realidad de Fuerteventura y a las reclamaciones de los profesionales que piden cinco unidades urgentes y seis no urgentes adicionales.

La parlamentaria del grupo nacionalista progresista por la isla majorera recordó que Fuerteventura cuenta actualmente con nueve ambulancias urgentes y 11 no urgentes. Una dotación que, a su juicio, no tiene en cuenta las especiales características territoriales de la isla ni las largas distancias que deben recorrer los recursos sanitarios.

Puso sobre la mesa las demandas planteadas por los propios trabajadores y trabajadoras del servicio, que solicitan cinco unidades urgentes y seis unidades no urgentes adicionales.

"Ustedes anuncian tres y bien, está bien, pero no vendan una parte de la solución como si el problema estuviera resuelto", reprochó Santana. Hizo hincapié en que Fuerteventura continúa creciendo tanto en población como en presión turística y demanda sanitaria.

La diputada canarista cuestionó al Ejecutivo de las dos derechas canarias (CC y el PP) sobre qué Fuerteventura toma como referencia para planificar sus servicios sanitarios. Se refería a la isla actual o la de hace una década.

Santana recordó además que Fuerteventura continúa esperando distintas infraestructuras y mejoras comprometidas. Entre ellas, citó el Centro de Atención Integral de La Lajita, el centro de salud de El Matorral, una solución para El Castillo y las urgencias de Antigua. Denunció el estado del centro de salud de Morro Jable, donde existen incluso "cubos en medio de las salas de espera".

La diputada de NC-BC también reclamó respuestas ante las listas de espera y resumió su valoración de la gestión sanitaria en Fuerteventura con una frase que decía "anuncios, consejera, tenemos muchos; lo que faltan son cumplimientos".

No obstante, puso en valor aquellas actuaciones que considera positivas. Destacó la puesta en marcha del helicóptero medicalizado, aunque recordó que el proyecto procede de la legislatura anterior.

En relación al transporte sanitario reclamó de forma insistente al Ejecutivo de CC y el PP que escuche a los profesionales que trabajan sobre el terreno. Consideró que son quienes conocen de primera mano las dificultades del servicio y quienes tienen que afrontar las consecuencias cuando un recurso sanitario no llega a tiempo.

Recordó también que continúa pendiente la materialización del reconocimiento del técnico de emergencias sanitarias, una propuesta defendida en la Cámara por el diputado de NC-BC Yoné Carballo, y aprobada por unanimidad.

"Escuchen a los trabajadores, son quienes están al pie del cañón, quienes tienen que dar la cara cuando un recurso no llega", advirtió.

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La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista denunció que Fuerteventura "lleva demasiado tiempo esperando lo que ustedes anuncian, reclamando lo que ustedes retrasan y soportando las consecuencias de lo que ustedes no planifican. Ni ahora ni en 30 años que llevan gobernando", denunció.

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