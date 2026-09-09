Las obras para reparar la avenida de Tarajalejo en Tuineje ascienden a 687.459 euros

El Ayuntamiento de Tuineje ha solicitado oficialmente a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario autorización para ejecutar las obras de reparación del paseo marítimo de Tarajalejo, que resultó con graves daños ocasionados por la borrasca Therese el pasado 19 de marzo. El Consistorio ya remitió a las citadas instituciones el proyecto, cuya ejecución y desarrollo asciende a 687.459,29 euros.

El paso del mencionado fenómeno costero dejó importantes daños materiales en el municipio de Tuineje. Además de la avenida marítima de Tarajalejo también sufrió serios desperfectos la de Las Playitas.

Tras la remisión del proyecto a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, el Ayuntamiento sureño se encuentra a la espera de respuesta y que se autorice la intervención, para posteriormente buscar la financiación y poder licitar la obra.

La borrasca Therese dejó huella en el paseo marítimo de Tarajalejo, que presenta en la actualidad un importante estado de deterioro, mayoritariamente en su tramo central, de unos 212 metros de longitud, y que discurre frente a las instalaciones hoteleras existentes en el pueblo, con daños importantes que han producido el colapso total del mismo, con efectos negativos para la seguridad de los usuarios, así como desde el punto de vista paisajístico y ambiental al presentar importantes daños estructurales con partes gravemente dañadas, derruidas y desprendidas, hasta provocar la pérdida de la sección transversal del paseo por rotura de cimentaciones y desprendimiento de su muro de cierre o contención, rotura y desprendimiento de escaleras y rampa de acceso a la playa anexa, así como pérdidas de material de rellenos, rotura y pérdida de pavimentos, entre otras cuestiones, con acopios y cúmulos de los residuos generados sobre la arena de la playa.

Las obras para reparar la avenida de Tarajalejo ascienden a 687.459 euros | LP/DLP

Las actuaciones de reparación a realizar se ejecutarán por fases, según Juan Manuel Soto, redactor del proyecto.

Actuaciones

La primera de las intervenciones sería la demolición, excavación, saneado, limpieza y retirada de escombros y de residuos que se generen en la franja frontal del tramo del paseo al complejo ambiental o planta de tratamiento, así como la rampa y escaleras dañados a consecuencia de los temporales, de unos 212 metros de longitud y unos tres metros de ancho, para poder ejecutar las nuevas actuaciones.

La segunda consiste en la construcción de nuevo muro de cierre frontal de contención de sección transversal escalonada, de hormigón estructural que sea capaz de hacer frente a la corrosión inducida por cloruros de origen marino.

La tercera sería la colocación en todo el frente de actuación, y en el pie del nuevo muro de cierre, de una escollera de protección incluyendo mampuestos de 300 kilos de peso y hormigón de agarre y relleno de juntas.

También se contempla la ejecución de dos nuevas escaleras de acceso a la playa, de sección transversal escalonada, así como la ejecución de una nueva rampa de acceso a la playa y la colocación de un nuevo pavimento diferenciado en dos tipos, en función de la franja del paseo en que se encuentre.

Como actuación complementaria se dispondrá en el frente del tramo de actuación del paseo marítimo, así como en los laterales de los accesos a la playa, tanto en las rampas como en las escaleras, de una barandilla de acero inoxidable. También un pasamanos doble de acero inoxidable, anclado a la pared para el caso de la rampa, y en la zona central, dado su anchura, para el caso de las escaleras.

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En opinión del concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Tuineje, Miguel Andújar, la actuación que se pretende ejecutar «no es otra sino reparar de forma urgente los daños ocasionados en las infraestructuras del paseo marítimo por los fenómenos costeros adversos y temporales de mar producidos por la borrasca Therese, garantizar la seguridad, no sólo de nuestros vecinos sino de los visitantes, y recuperar esta avenida para disfrutar del mar».