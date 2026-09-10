De Fuerteventura a la cárcel en Tailandia: esto fue lo que hizo Daniel Sancho en la isla canaria antes del asesinato de Edwin Arrieta

El actor Rodolfo Sancho ha hablado sobre uno de los episodios más difíciles de su vida durante una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. El intérprete recordó cómo recibió la noticia de la detención de su hijo, Daniel Sancho, en Tailandia y explicó las primeras reacciones que tuvo ante un caso que terminó con una condena a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Sancho reapareció en televisión el pasado martes, 8 de septiembre, después de varios meses alejado del foco mediático para presentar su nuevo proyecto profesional, la serie Trazos ocultos, en la que comparte reparto con Toni Acosta. Durante la conversación son Sonsoles, recogida por Europa Press, también abordó públicamente la situación de su hijo y la manera en la que ha intentado afrontar los acontecimientos de los últimos tres años.

Rodolfo Sancho conoció la noticia por un familiar

El actor explicó que Daniel Sancho no fue quien le comunicó inicialmente lo ocurrido. Según relató, se enteró de la detención de su hijo después de que un familiar le enviara un teletipo con información sobre el caso.

La noticia llegó, por tanto, antes de que pudiera hablar directamente con Daniel. Según su relato, tuvieron que pasar aproximadamente 48 horas hasta que consiguió mantener una conversación telefónica con él.

Sancho describió aquel momento como un impacto extraordinariamente fuerte. Explicó que su primera reacción estuvo marcada por la incredulidad, la tristeza y una sensación de no estar viviendo una situación real.

El actor definió aquella experiencia como un «shock brutal» y habló también de un estado de disociación provocado por la intensidad de lo sucedido. A ello se sumó, según explicó, un elevado nivel de estrés ante la dimensión del problema al que se enfrentaba su familia.

De los recuerdos en Fuerteventura a la cárcel tailandesa

En la entrevista, Rodolfo Sancho también recordó los días que pasó con su hijo en Fuerteventura antes del viaje de Daniel a Tailandia. Rodolfo vive en Corralejo (municipio de La Oliva), en el norte de la isla majorera, con su mujer, la actriz Xenia Tostado, y la hija de ambos.

El actor evocó aquel verano como un periodo de buenos momentos familiares, con barbacoas y jornadas en la playa. Aquella fue la última etapa que compartieron antes de que Daniel viajara al país asiático y posteriormente fuera detenido. Rodolfo ha desvelado que "Daniel estuvo en Fuerteventura conmigo antes de irse a Tailandia. Tengo unos recuerdos muy bonitos del verano, barbacoas, bañarse en la playa... Lo pasamos bien". Fue la última vez que le vio antes de reencontrarse en una cárcel tailandesa, cuando como reconoce "pudimos ver el dolor en los ojos de cada uno de nosotros".

El reencuentro entre ambos se produjo en circunstancias completamente diferentes, cuando Rodolfo pudo visitar a su hijo en una prisión tailandesa. Según explicó, aquel encuentro estuvo marcado por el sufrimiento de ambos y por el impacto de la situación que estaban atravesando.

Rodolfo Sancho, en una imagen de archivo. / LP/DLP

La reacción del actor tras conocer la detención

Frente al impacto inicial, Rodolfo Sancho asegura que optó rápidamente por centrarse en aquello que estaba en sus manos hacer. En lugar de quedarse únicamente en la conmoción provocada por la noticia, comenzó a realizar gestiones relacionadas con la situación de su hijo.

Entre sus primeras actuaciones estuvo contactar con la Embajada y poner en marcha diferentes trámites, en un momento en el que, según su propio relato, apenas tuvo tiempo para asimilar emocionalmente lo que estaba sucediendo.

El actor reconoce que los primeros días fueron especialmente complicados, pero sostiene que la necesidad de actuar le permitió mantener cierta estabilidad y afrontar de manera más práctica una situación que calificó de extremadamente dura.

Sancho considera que concentrarse en las cuestiones que podía controlar le ayudó a reducir parte de la presión. Aun así, admite que gestionar una situación de estas características no resulta sencillo.

La defensa de Daniel Sancho y los costes del procedimiento

Durante la conversación televisiva también salió a relucir el coste económico asociado a la defensa de Daniel Sancho y al procedimiento judicial desarrollado en Tailandia.

Rodolfo explicó que algunos de los gastos están relacionados con la traducción de la documentación judicial. Como ejemplo, señaló que traducir una página de unas 350 palabras del tailandés al inglés puede tener un coste de unos 25 euros y afirmó que se han traducido alrededor de 8.000 folios.

En este contexto, el actor volvió a explicar por qué participó en el documental centrado en el caso. Según sus declaraciones, una de las razones fue contribuir a sufragar los elevados gastos derivados de la defensa de su hijo.

También tuvo palabras de agradecimiento para los abogados Marcos García Montes y Carmen Balfagón, de quienes aseguró que no le han cobrado por su trabajo y que han asumido su labor por voluntad propia.

Tres años después, mantiene una actitud positiva

A pesar del tiempo transcurrido desde la detención de Daniel Sancho, Rodolfo asegura que intenta mantener una actitud positiva y no considera que el simple paso de los años sea suficiente para superar una experiencia de este tipo.

En su opinión, también influye la manera en la que cada persona afronta las circunstancias adversas. El actor sostiene que centrarse en aquello que puede controlar le ha permitido continuar con su vida y mantener su actividad profesional.

Además, ha asegurado que se sentiría un hipócrita si se dedicara a lamentar su situación personal, ya que considera que continúa teniendo una vida privilegiada en determinados aspectos.

Durante estos años, de hecho, Rodolfo Sancho ha continuado trabajando y participando en nuevos proyectos audiovisuales, pese a la enorme exposición mediática que ha rodeado a su familia.

La situación judicial de Daniel Sancho

Daniel Sancho fue condenado en agosto de 2024 a cadena perpetua por el Tribunal Provincial de Koh Samui por el asesinato de Edwin Arrieta, además de otros delitos relacionados con el caso. Sus abogados recurrieron la resolución ante la Justicia tailandesa.

El proceso judicial ha mantenido durante años una importante repercusión internacional, mientras Daniel Sancho permanece encarcelado en Tailandia.

En sus declaraciones, Rodolfo Sancho ha evitado presentar la situación únicamente desde la perspectiva judicial y se ha centrado especialmente en el impacto personal y familiar que ha tenido el caso. Su relato pone el foco en el momento en que recibió la noticia, en las primeras gestiones que tuvo que realizar y en las dificultades económicas y emocionales derivadas del procedimiento.

Tres años después de aquella detención, el actor asegura que continúa intentando afrontar la situación desde una perspectiva práctica y positiva, mientras mantiene su actividad profesional y permanece pendiente de la evolución judicial del caso.