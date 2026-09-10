El Parlamento apoya retirar la central eléctrica de El Charco
La iniciativa defendida por Mario Cabrera insta al Gobierno canario a impulsar ante el Ministerio una nueva ubicación en Zurita
El Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad promover el desmantelamiento de la Central de El Charco. La iniciativa, defendida por el diputado Mario Cabrera, insta al Gobierno canario a impulsar ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la modificación de la planificación de la red de transporte para incorporar una nueva subestación eléctrica en la zona de Llanos Pelados o Zurita, atendiendo a la demanda tanto del Cabildo de Fuerteventura como del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Además, la Proposición No de Ley insta al Gobierno de Canarias a defender ante el citado Ministerio el carácter estratégico de esta actuación para la seguridad del suministro eléctrico insular, la integración de energías renovables la transición energética de Canarias y el desarrollo territorial sostenible la isla.
En este contexto, el diputado majorero explicó que tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario «han hecho su tarea. La institución insular ya presentó alegaciones , desde 2023, al procedimiento para autorizar nuevos sistemas de generación eléctrica en territorios no peninsulares y reconocer su régimen retributivo adicional, solicitando la inclusión de Llanos Pelados ». Además, añadió que «el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ha puesto a disposición el suelo municipal ubicado en dicha zona, y ha aprobado varias mociones institucionales para respaldar el desmantelamiento de la Central Térmica de El Charco hasta su cierre definitivo, hacia emplazamientos más adecuados desde el punto de vista territorial, urbanístico y ambiental».
Cabrera se mostró crítico con la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canaria y con su titular, Mariano Hernández Zapata, señalando que tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Consistorio de Puerto del Rosario » han solicitado formalmente al consejero de Transición Ecológica del Ejecutivo autonómico, que esta actuación sea una prioridad», reconociendo el parlamentario majorero que «sin embargo, parece ser que no se ha avanzado nada todavía en este sentido».
Suscríbete para seguir leyendo
- Day Pass en el Puerto de Las Palmas: nuevo impulso a una 'sala VIP' para tripulaciones con gimnasio, peluquería, supermercado y centro médico
- 7.503 canarios amasan una fortuna equivalente a la mitad del PIB regional
- Aparcar no es acampar': las autocaravanas buscan sitio en Las Palmas de Gran Canaria
- La Aemet prevé un descenso de las temperaturas mañana jueves en Canarias, aunque aún se rozarán los 30 grados
- Detienen a un hombre por apuñalar a su pareja en Santa Lucía de Tirajana
- Una adolescente, una familia colombiana y una promesa de hace 40 años: las historias que dejó el Día del Pino
- Fin a toda una vida laboral: Marisa Rivas se jubila tras 42 años y cierra su tienda de moda de Las Palmas de Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria paga 1.864 euros en intereses de demora por los segways de la Policía Local