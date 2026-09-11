Corralejo estrena un gimnasio de 600 m² abierto también a residentes

Corralejo sumará desde el próximo 15 de septiembre un nuevo espacio dedicado al deporte y el bienestar. El Barceló Corralejo Bay abrirá un gimnasio de más de 600 metros cuadrados tras una reforma integral que se ha prolongado durante dos meses y medio.

La principal novedad es que las instalaciones no estarán pensadas únicamente para quienes se alojan en el hotel. El establecimiento ofrecerá también membresías para residentes de Corralejo, con diferentes niveles de acceso y precios desde 65 euros.

Más de 600 metros cuadrados para entrenar

El nuevo gimnasio se divide en tres grandes zonas.

La primera estará destinada al entrenamiento de fuerza y cardio, con maquinaria específica. A ella se suma una sala de actividades dirigidas, donde se impartirán clases de pilates, boxeo, spinning, entrenamiento funcional y crosstraining.

El tercer espacio será una sala dedicada al pilates reformer, una disciplina que tendrá programación propia dentro de la nueva oferta deportiva.

La reforma incluye además una terraza exterior anexa al gimnasio para desarrollar actividades al aire libre.

Bungee up y aero pilates, entre las propuestas

La zona exterior permitirá incorporar clases menos habituales en los gimnasios convencionales.

Entre las actividades anunciadas figuran el aero pilates y el bungee up, además de otras sesiones que aprovecharán el espacio abierto.

Con esta combinación, el hotel busca ampliar su oferta más allá de la clásica sala de máquinas y combinar entrenamiento, actividades dirigidas y bienestar.

Los vecinos de Corralejo también podrán hacerse socios

Uno de los principales cambios está en el modelo de acceso.

El gimnasio contará con cuatro paquetes de membresía, con precios a partir de 65 euros y distintas condiciones en función de los servicios incluidos.

Las inscripciones se tramitarán directamente en la recepción del gimnasio.

Los huéspedes del Barceló Corralejo Bay podrán utilizar gratuitamente la mayor parte de las instalaciones y actividades durante su estancia. Las clases de pilates reformer y bungee up tendrán, sin embargo, un coste adicional.

Abrirá todos los días hasta las diez de la noche

El gimnasio funcionará de lunes a domingo, de 07:00 a 22:00 horas, un horario amplio pensado tanto para huéspedes como para usuarios locales.

La renovación conecta además la zona deportiva con el spa del establecimiento, con la intención de integrar entrenamiento y relajación dentro de una misma propuesta de bienestar.

Desde la dirección del Barceló Corralejo Bay señalan que la apertura busca modernizar las instalaciones y, al mismo tiempo, acercar el hotel al municipio mediante un servicio que pueda ser utilizado también por residentes.

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Con su apertura el 15 de septiembre, Corralejo incorpora así una nueva alternativa para entrenar durante todo el año, con un modelo que combina gimnasio, actividades dirigidas, espacios exteriores y servicios de bienestar.