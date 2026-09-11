Fuerteventura adjudica las obras de la travesía de Lajares por 4 millones

El Cabildo de Fuerteventura ha adjudicado las obras de la travesía de Lajares por casi 4 millones de euros. Se trata de una actuación estratégica que permitirá acondicionar y mejorar la accesibilidad de este tramo de la carretera a su paso por la citada localidad, en el municipio de La Oliva. Las obras abarcarán una superficie de 25.600,00 m2, incluyendo calzada, aceras pavimentadas y jardineras y ha sido adjudicado a la empresa Obras Públicas Canarias (OPC) con un plazo de ejecución de diez meses.

La presidenta insular, Lola García, y el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, dieron un paso más para avanzar en este proyecto con la firma de las actas previas de expropiación necesarias para la ejecución de las obras. La firma refleja la colaboración entre ambas administraciones para facilitar el desarrollo de una actuación que permitirá mejorar la seguridad, accesibilidad y condiciones de este tramo de la vía.

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El proyecto contempla la mejora de las condiciones de accesibilidad peatonal con nuevas aceras, las infraestructuras necesarias para la instalación de semáforos y se instalarán luminarias que mejoren las condiciones de iluminación en la zona. Por otro lado, el proyecto contempla la supresión de barreras arquitectónicas como uno de sus pilares básicos, con la ejecución de vados adaptados, así como pasos peatonales y otros elementos. Incluye, además, el desarrollo de la red de saneamiento.