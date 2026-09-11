El pueblo de Fuerteventura que conquista a los viajeros: playas de arena blanca, piscinas naturales y la esencia marinera de Canarias

En el extremo norte de Fuerteventura existe un lugar donde el Atlántico sigue marcando el ritmo de la vida. El Cotillo, en el municipio de La Oliva, mantiene la esencia de un antiguo pueblo marinero mientras sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y sus piscinas naturales entre rocas volcánicas atraen cada año a más viajeros.

Lejos de los grandes núcleos turísticos, este rincón de la isla majorera conserva una combinación que muchos visitantes buscan en Canarias: tranquilidad, naturaleza y una conexión directa con el mar.

Sus calles de casas bajas, su tradición pesquera y un litoral lleno de pequeños tesoros naturales han convertido a El Cotillo en uno de esos lugares que pasan de recomendación en recomendación entre quienes descubren Fuerteventura.

Un antiguo pueblo pesquero que mantiene sus raíces

Antes de convertirse en uno de los puntos más fotografiados de la isla, El Cotillo fue una pequeña localidad vinculada a la pesca y a la vida junto al océano.

Imagen de la torre de El Tostón, ubicada en el pueblo de El Cotillo. / La Provincia

Esa identidad todavía está presente en sus calles y en algunos de sus elementos históricos, como la Ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje o la Torre del Tostón, una antigua fortificación construida para proteger la costa frente a los ataques piratas que sufrió la isla durante siglos.

La torre, situada junto al mar, recuerda el pasado estratégico de un enclave que durante generaciones miró más hacia el Atlántico que hacia el turismo.

La Concha, una playa que parece una piscina natural

Uno de los grandes reclamos de El Cotillo es la playa de La Concha, un arenal de aguas tranquilas que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Fuerteventura.

Su característica forma de herradura y la barrera natural de roca volcánica que la protege hacen que el oleaje llegue con menos fuerza, creando una zona de baño de aguas cristalinas y tonos turquesa.

La playa cuenta además con los tradicionales corralitos de piedra, pequeñas estructuras realizadas con roca volcánica que sirven como refugio frente al viento y forman parte del paisaje de esta zona del litoral majorero.

Los Charcos, el rincón donde el volcán se encuentra con el mar

A pocos minutos del pueblo aparece otro de los grandes atractivos de El Cotillo: la zona conocida como Los Charcos.

Este tramo de costa combina pequeñas calas, arena clara y piscinas naturales creadas por la acción del océano sobre las antiguas coladas volcánicas.

Cuando baja la marea, el agua queda atrapada entre las rocas formando pequeños espacios de baño donde se mezclan tres colores muy característicos de Fuerteventura: el negro del basalto, el blanco de la arena y el azul del Atlántico.

Cada zona de Los Charcos ofrece una experiencia diferente, desde áreas más accesibles hasta rincones más salvajes próximos al Faro del Tostón.

El Faro del Tostón, la mirada hacia el Atlántico

La ruta por la costa de El Cotillo encuentra uno de sus puntos más reconocibles en el Faro del Tostón, situado en el extremo norte de la isla.

Construido para guiar a los barcos que atravesaban esta zona del Atlántico, el faro se ha convertido hoy en uno de los símbolos del paisaje de La Oliva.

En su entorno se encuentra además el Museo de la Pesca Tradicional, un espacio que recuerda la importancia que tuvo el mar en la historia y la economía de Fuerteventura.

El sabor marinero de Fuerteventura

La relación de El Cotillo con el océano también se mantiene en su gastronomía.

Los restaurantes de la zona conservan el protagonismo del producto fresco del mar, con pescados, mariscos y platos tradicionales canarios como el sancocho, las papas arrugadas con mojo y otras recetas vinculadas a la cocina de las islas. Una forma de cerrar una visita en la que el paisaje, la historia y la tradición marinera forman parte de la misma experiencia.

El Cotillo representa una de las caras más auténticas de Fuerteventura: la de un pueblo que ha sabido crecer sin perder su identidad. Sus playas, sus piscinas naturales y su pasado marinero lo han convertido en un destino cada vez más buscado, pero todavía conserva ese ambiente tranquilo que durante décadas definió la vida junto al Atlántico.

Un rincón donde el volcán y el océano se encuentran y donde Canarias vuelve a demostrar que algunos de sus lugares más especiales no siempre son los más conocidos.