Los Sabandeños y la Joven Orquesta celebran tres aniversarios en Fuerteventura

Fuerteventura acogerá el próximo 20 de septiembre un concierto que reunirá sobre el mismo escenario a la Joven Orquesta de Canarias y Los Sabandeños para celebrar tres aniversarios muy distintos, pero unidos por la música.

La cita, bajo el título ‘Raíces. De la música folklórica a Manuel de Falla’, comenzará a las 19:30 horas en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario y tendrá un precio de entrada de 10 euros.

Tres aniversarios en un mismo escenario

El concierto servirá para conmemorar el décimo aniversario de la Joven Orquesta de Canarias, los 60 años de trayectoria de Los Sabandeños y el 150.º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

Tres efemérides que dan forma a un programa pensado para recorrer distintos lenguajes musicales sin perder de vista la identidad y la tradición.

La propuesta parte del repertorio popular y folclórico y avanza hacia la música nacionalista del compositor gaditano, estableciendo un diálogo entre dos mundos que, aunque distintos, comparten una fuerte conexión con sus raíces culturales.

Del folclore canario a Manuel de Falla

El título del concierto resume precisamente ese viaje.

‘Raíces’ plantea un recorrido que conecta la música tradicional con la creación sinfónica, tendiendo puentes entre el repertorio popular, la identidad cultural y la obra de Manuel de Falla.

La presencia de Los Sabandeños aporta además uno de los nombres fundamentales de la música popular canaria, mientras que la Joven Orquesta de Canarias incorpora la dimensión orquestal de una propuesta concebida como encuentro entre generaciones y estilos.

Cuándo y dónde será el concierto

El concierto tendrá lugar el domingo 20 de septiembre a las 19:30 horas en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, situado en Puerto del Rosario.

Las entradas tienen un precio de 10 euros.

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La cita se presenta así como uno de los encuentros musicales más singulares de septiembre en Fuerteventura: una noche en la que el folclore canario y la música de Manuel de Falla compartirán escenario para celebrar, al mismo tiempo, 10, 60 y 150 años de historia.