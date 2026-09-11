Santiago Travieso sigue en sintonía

La inauguración de las nuevas instalaciones de Radio Sintonía no fue solo la apertura de un espacio moderno para seguir haciendo radio. Fue, sobre todo, un acto de memoria. Un encuentro para recordar a Santiago Travieso, fundador de la emisora y una de las voces que durante décadas ayudó a contar Fuerteventura desde dentro, con rigor, cercanía y una enorme capacidad para escuchar.

El edificio, ubicado en la calle La Cruz número 36, luminoso y pensado para la radio del presente, se abrió al público con una mezcla de celebración y recogimiento. Se trata de un espacio amplio y moderno, «dotado de equipos de primera calidad que se diseñó con la idea de crear un lugar que inspirase la transparencia, la cercanía y la profesionalidad que la radio trata de hacer llegar a sus oyentes diariamente», señaló la directora, Marusa Hernández.

Cada sala, cada estudio y cada pasillo parece llevar implícita la presencia de Travieso, fallecido el pasado mes de mayo, cuya figura se convirtió en el hilo conductor de la jornada. No era un homenaje formal, sino una presencia natural: la de quien levantó un proyecto periodístico familiar que hoy sigue creciendo.

Durante el acto, compañeros de profesión, responsables públicos y oyentes de siempre coincidieron en una idea: Radio Sintonía es, en buena parte, la prolongación de la manera de entender la comunicación que tenía Santiago Travieso. Una radio pegada a la calle, a la vida cotidiana, a los problemas reales y a la identidad majorera. Una emisora que no se conformaba con informar, sino que buscaba comprender y explicar.

En las intervenciones se recordó su voz, inconfundible, firme, cercana, y su empeño por mantener viva la conversación pública en la isla, incluso en los momentos más difíciles. «Era radio con criterio propio, pero también era Fuerteventura», destacaron algunos de los invitados, entre los que se encontraban miembros del Gobierno de Canarias y de la vida política y social no sólo de la isla sino de Canarias.

Ahora, Radio Sintonía emite desde un local propio, uno de los sueños de Santiago Travieso, hasta su fallecimiento director de la emisora. Un proyecto en el que trabajó durante más de un año y que, por unos cuantos meses no llegó a ver finalizado.

Por ello, cuando sus nietos Hugo y Laura descubrieron la placa con el nombre de su abuelo que da entrada al estudio principal, la emoción embargó no sólo a los invitados sino a su familia. Desde Tere, su esposa, a sus hijos Iván y Yaiza, y a la nueva directora, Marusa Hernández.

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La jornada concluyó con una sensación clara: la emisora estrena casa propia, pero no empieza de cero. A punto de cumplir 31 años en las ondas, cada micrófono, en cada mesa de sonido y en cada ventana abierta al exterior permanece la memoria viva de Santiago Travieso, un periodista que convirtió la radio en un servicio público y en un puente entre Fuerteventura y su gente.