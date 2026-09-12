Juan Miguel Torres Cabrera: «Es necesario recuperar la marisma de Gran Tarajal»

¿Cómo y por qué ha sufrido la Marisma una importante regresión ?

La Marisma de Gran Tarajal ha desaparecido por la sobreexplotación del acuífero del Valle de Gran Tarajal. Esto ha hecho que el afloramiento de aguas subterráneas existente a principios del siglo XX, junto a las gavias de lo que hoy es el Parque Féliz López y que discurría por el barranco hasta formar una marisma en su desembocadura, ya no exista. Ya desde la década de los sesenta del siglo pasado se notaba su desecación temporal. Además, los vertidos de tierra en los años setenta y ochenta redujeron su profundidad en medio metro y en 2011 se construyó un dique de tierra que la separó del barranco. Todo ello ha convertido a la marisma de Gran Tarajal en un ecosistema sin agua y sin la vida asociada a ella. Solo cuando existe un oleaje lo suficientemente fuerte se llena con agua del mar que desaparece en poco tiempo.

¿ Qué actuaciones serían necesarias para recuperarla?

La recuperación de la marisma de Gran Tarajal requiere adoptar medidas para frenar la sobreexplotación del acuífero del Valle de Gran Tarajal, retirar los vertidos de tierra en la zona histórica de encharcamiento de agua, retirar el dique que separa al barranco de la marisma y acondicionar los viales actuales de forma que no afecten a la circulación del agua.

¿ Y el entorno de este espacio natural de gran valor ecológico?

Por supuesto. Además es necesario recuperar el entorno de la marisma. Es necesaria la restauración del ecosistema de la zona inundable no edificada que llega hasta el CEIP Gran Tarajal. Este espacio está ocupado por la vegetación natural de salados y por la planta que da nombre a este pueblo: el tarajal. Por otra parte, cualquier actuación debe implicar la recuperación de las antiguas salinas y los almacenes de salazón de la Banda de Arriba. Recuperar la marisma implica rescatar el particular patrimonio natural y cultural de la desembocadura del barranco de Gran Tarajal.

A este humedal costero cada vez le entra menos agua del mar. ¿ Por qué se da esta circunstancia?

La entrada de agua del mar depende de la frecuencia de los temporales marítimos. Lo que sucede es que la permanencia del agua en ella es por poco tiempo ya que el nivel freático del barranco ha descendido. La tendencia es que, con el ascenso progresivo del nivel del mar que se observa en Canarias, la marisma se inunde cada vez con mayor frecuencia con agua marina.

¿Donde se encuentra el valor ecológico de la Marisma?

La marisma de Gran Tarajal es un humedal desecado y como tal su valor ecológico se reactiva siempre que vuelve el agua. En esos periodos con agua se han identificado hasta veinticinco especies diferentes de aves (chorlitejo, tarro canelo, vuelvepiedras, espátula, focha, flamenco,…), muchas de ellas típicas de humedales. También ha contado con la presencia de peces, como la lisa, y hay referencias orales de que hubo anguilas.

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¿Y tiene valor pàisajístico?

Si,la marisma de Gran Tarajal tiene a la vez un importante valor paisajístico. Hay que tener en cuenta que pocos barrancos de Canarias tienen un encharcamiento de agua en su desembocadura y Gran Tarajal es uno de ellos. La presencia de agua genera un ecosistema singular de gran atractivo y que aumenta el valor ambiental de este pueblo. La recuperación de la marisma de Gran Tarajal implica recuperar ese valor ambiental, patrimonial y educativo para disfrute de la población.