Un viaje de cumpleaños a Fuerteventura acaba con diez turistas enfermos

Diez miembros de una misma familia británica aseguran haber sufrido una fuerte enfermedad gastrointestinal durante unas vacaciones en un complejo turístico de Jandía, en Fuerteventura, según ha informado el despacho británico Irwin Mitchell, que los representa.

El grupo, formado por once personas procedentes de West Yorkshire, pasó dos semanas en régimen de todo incluido en la Isla durante julio y agosto de 2025. Según el bufete, diez de ellos enfermaron pocos días después de llegar y cuatro continúan padeciendo secuelas meses después.

El viaje por un 60 cumpleaños terminó en enfermedad

La familia había viajado a Fuerteventura para celebrar el 60 cumpleaños de Joyce Arandall.

Sin embargo, varios integrantes comenzaron a sufrir vómitos, diarrea, fuertes dolores abdominales, náuseas y cansancio intenso apenas unos días después de instalarse en el complejo.

Rachel y Andrew Constable aseguran que enfermaron el 24 de julio, después de cenar en el restaurante del establecimiento. Joyce Arandall comenzó a presentar síntomas tres días más tarde.

El despacho sostiene que algunos de los afectados continuaron con molestias durante el resto del viaje y que varios todavía arrastran problemas de salud.

Los huéspedes denuncian comida cruda y problemas de higiene

En los testimonios facilitados por Irwin Mitchell, los afectados describen supuestas deficiencias tanto en las habitaciones como en la zona de restauración.

Entre otras cuestiones, afirman haber encontrado ropa de cama y toallas sucias, cucarachas en algunas habitaciones y restos flotando en la piscina.

También aseguran que en el restaurante se sirvieron alimentos fríos, productos todavía congelados en su interior e incluso pollo crudo.

Estas afirmaciones forman parte del relato de los huéspedes y de la investigación abierta por sus abogados.

El antecedente de un turista fallecido tras contraer salmonela

El nuevo caso cobra especial relevancia por un antecedente ocurrido en el mismo complejo turístico.

Irwin Mitchell representa también a otros cuatro turistas británicos que enfermaron tras alojarse allí en 2024, entre ellos la viuda de Leslie Green, de 70 años.

Green y su esposa llegaron al establecimiento el 1 de octubre de 2024. Él enfermó días después, fue ingresado en un hospital de Fuerteventura y falleció el 4 de noviembre.

Una investigación forense celebrada en Reino Unido en 2025 concluyó que murió como consecuencia de una enfermedad contraída tras consumir pollo parcialmente cocinado.

Los abogados preparan acciones contra el turoperador

El despacho Irwin Mitchell ha anunciado que emprenderá acciones legales en nombre de la familia contra Jet2holidays, el operador con el que se contrató el viaje.

La letrada Jennifer Hodgson asegura que los testimonios recibidos presentan similitudes con otras quejas relacionadas con el mismo alojamiento y considera necesario esclarecer si existe algún patrón.

El bufete también ha pedido que otras personas que hayan sufrido problemas de salud tras alojarse en el establecimiento se pongan en contacto con ellos para reforzar la investigación.

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Por ahora, no consta en la información facilitada una respuesta del complejo turístico a estas nuevas acusaciones.