De León visitará los 84 pueblos para hacer el programa electoral al Cabildo de Fuerteventura

La presidenta del Partido Popular (PP) majorero, Jéssica de León, ha anunciado su intención de postularse como candidata a la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura. La candidata conservadora anunció que recorrerá los 84 pueblos que componen la isla para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y confeccionar su programa electoral.

El anuncio de su iniciativa tuvo lugar en el marco del acto oficial del inicio del curso político departido conservador, cita celebrada el pasado fin de semana en el Centro Insular de Juventud que contó con la presencia de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ana Padilla; del presidente de los populares canarios, Manuel Domínguez; y del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, entre otros cargos de la formación.

Durante su intervención, De León, quien estuvo arropada por militantes y simpatizantes del PP majorero, expuso los ejes que guiarán su propuesta de gobierno al Cabildo, cuya candidatura tendrá que ser refrendada en los órganos insulares del partido. Entre los objetivos, destacó el firme propósito de abordar la problemática del acceso a la vivienda en la isla o el compromiso de desarrollar un sistema de transporte insular eficiente, moderno y adaptado a la realidad insular.

Asimismo, hizo hincapié en su compromiso de construir y consolidar un modelo de isla inclusivo y accesible para todos los ciudadanos y que garantice un crecimiento socioeconómico que se desarrolle en armonía y respeto con la sostenibilidad, el medio ambiente y el paisaje singular que caracteriza al territorio majorero. Para ello, se comprometió para sacar adelante, de una vez por todas, el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.

«La gente está cansada y los majoreros se preguntan cuatro años después dónde está su dinero. Si no hemos construido vivienda, si no hemos resuelto el problema del agua, si no hemos resuelto el problema del transporte, si seguimos siendo la isla de Canarias con menos camas sociosanitarias, si no hemos protegido nuestros pueblos costeros y la piqueta de Costas vuelve a amenazar nuestro legado y nuestra historia, si no hay Plan Insular de Ordenación, si nada de eso ha ocurrido, es justo preguntarse dónde está nuestro dinero», aseguró De León.

El presidente de los populares canarios, Manuel Domínguez, mostró su apoyo a la candidatura de Jéssica de León y señaló que «afrontamos dos convocatorias electorales. Por tanto, a partir de hoy el Partido Popular tiene que seguir haciendo lo que hace desde hace tanto tiempo: demostrar que somos capaces de gobernar y demostrar la efectividad de las políticas que hemos llevado a cabo».

Ruta geográfica

Casina de León, anunció que con el objetivo de construir en la isla un proyecto mano a mano con la ciudadanía majorera, esta semana iniciará un recorrido por los 84 pueblos de Fuerteventura que componen la geografía insular. A partir de los contactos con los vecinos y tras escuchar sus necesidades confeccionará el programa electoral del PP.

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«Vamos a construir una alternativa recorriendo los ochenta y cuatro pueblos de Fuerteventura y sus barrios. Y voy a hacerlo como únicamente sé hacer: apuntando en una libreta. Serán los majoreros y las majoreras quienes escriban su futuro «.