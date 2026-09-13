El misterioso velero de Corralejo que arrastra una historia de desaparición y choque

Desde la avenida de Corralejo, el mar suele parecer una postal conocida. Lobos al fondo, ferris entrando y saliendo, barcos que van y vienen. Y, entre todo eso, una embarcación que desentona lo suficiente como para llamar la atención de quien se fija un poco más.

Tiene dos cascos desiguales, una silueta difícil de clasificar y un mástil sensiblemente más corto que el otro. Se llama ‘Kleen Breeze’ y lleva años frente al norte de Fuerteventura.

Lo que parece una rareza náutica esconde, en realidad, una historia que recorrió Portugal, la costa peninsular y aguas próximas a Canarias antes de terminar en Corralejo, según relata Noticias Fuerteventura.

Un barco distinto desde el principio

El ‘Kleen Breeze’ no nació para parecerse a los demás. Es un Harryproa, un tipo de multicasco inspirado en embarcaciones tradicionales del Pacífico y caracterizado por contar con dos cascos de distinto tamaño.

Mide alrededor de 20 metros y fue construido con dos mástiles en una configuración poco habitual. Sus primeras pruebas en el mar se realizaron en 2017. Aquel mismo año comenzó también una historia mucho más oscura.

El propietario desapareció y el barco quedó atrás

En diciembre de 2017, el británico Robin Warde, de 65 años, desapareció mientras se encontraba en el Algarve, al sur de Portugal.

El ‘Kleen Breeze’ permanecía entonces en la Ría Formosa, cerca de la isla de Culatra. Warde no estaba a bordo.

En el barco quedaron su teléfono móvil y varios sistemas encendidos. En el agua apareció además un albornoz que fue reconocido por su familia como suyo.

Durante años, no hubo una respuesta definitiva. A cientos de kilómetros de allí, frente a Chipiona, en Cádiz, había sido recuperado un cuerpo sin identificar el 4 de enero de 2018. Tiempo después se confirmó que correspondía a Robin Warde.

El mar había cerrado una parte de la historia. El barco, no.

El ‘Kleen Breeze’ desapareció también de Portugal

Meses después ocurrió algo todavía más desconcertante.En noviembre de 2018, el ‘Kleen Breeze’ desapareció del lugar donde permanecía fondeado junto a Culatra.

La cadena del ancla había sido cortada. La Policía Marítima portuguesa recibió el aviso y llegó a solicitar colaboración para localizar la embarcación en aguas de Portugal, España o Marruecos.

El barco volvía a estar en movimiento, aunque ya sin el hombre que lo había llevado hasta allí.

El golpe que aún puede verse desde Corralejo

Años después, el ‘Kleen Breeze’ reapareció en otra historia accidentada.

El 5 de febrero de 2022, el velero colisionó con el portacontenedores MSC Romane a unas 72 millas al norte de La Graciosa. A bordo viajaban tres personas, que resultaron ilesas. Salvamento Marítimo movilizó medios tras el accidente.

El choque dejó, además, una herida visible. Uno de los mástiles se partió a varios metros de altura y quedó notablemente más corto que el otro. La embarcación sufrió también daños en uno de sus timones.

Ese mástil desigual sigue funcionando hoy como una especie de cicatriz.

De Lanzarote a Fuerteventura

Después de la colisión, el barco llegó a Lanzarote. Más tarde acabó recalando en Corralejo, donde su silueta terminó integrándose en una escena que, para muchos vecinos y visitantes, ya resulta cotidiana.

Y ahí sigue. No hace falta conocer su nombre para localizarlo. Basta mirar hacia el puerto y buscar los dos cascos desiguales y ese mástil que ya no guarda la misma altura que el otro.

Un barco quieto después de demasiada historia

Lo más llamativo del ‘Kleen Breeze’ no es solo su diseño. Es todo lo que ocurrió antes de que acabara frente a Corralejo.

La desaparición de su propietario. El hallazgo posterior de su cuerpo. La pérdida del barco en Portugal. La búsqueda en varias aguas. El choque con un gran portacontenedores. El mástil roto. Y, finalmente, Fuerteventura.

Hoy permanece casi inmóvil ante una costa en constante movimiento. Quien lo mira desde tierra puede verlo simplemente como un barco extraño. Pero detrás de esa silueta hay años de viajes, incertidumbre y accidentes.

Por eso, la próxima vez que pases por la avenida de Corralejo y mires hacia el puerto, quizá veas algo más que un velero.

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