Costas pone de nuevo fecha para el derribo de la casa de Cueva de la Negra

La Dirección General de la Costa y el Mar, a través de su Demarcación en Canarias, ha vuelto a poner fecha para demoler la Casa Las Señoras, ubicada en la zona de Cueva de la Negra, cerca de la Punta de Jandía. El nuevo día para proceder a la demolición de este inmueble que tiene 150 años de antigüedad, es el próximo lunes 21 de septiembre.

A través de un auto del Tribunal de Instancia de la capital grancanaria, plaza 6, se autoriza a la Demarcación de Costas a la entrada al inmueble, ocupado por Pascuala R.P., de demolición y reposición del terreno a su estado primitivo. Contra la notificación de Costas, por tratarse de un acto de trámite derivado de un cumplimiento de una resolución firme, no cabe recurso.

La denominada Casa Las Señoras, afectada por la Ley de Costas está situada en una zona pesquera y mariscadora y que forma parte del interés cultural etnográfico del patrimonio de Canarias y de la historia e identidad de Fuerteventura. Es la única vivienda que permanece en pie y testimonio de que Cueva de la Negra tuvo entidad como núcleo habitado.

José Luis Langa González, abogado y presidente de la plataforma que defiende a los afectados por la Ley de Costas en Canarias, presentó el 14 de agosto un escrito ante la Demarcación de Costas de Canarias en el que reiteraba la petición realizada en un anterior escrito de la suspensión cautelar y la concesión de moratoria administrativa.

El pasado 26 de agosto estaba previsto por Costas el desalojo de sus moradores y de su demolición, aunque finalmente no llegó a producirse. A pesar, que la maquinaria se desplazó a la zona acompañada de un amplio dispositivo policial, la Guardia Civil solo identificó a las personas que se habían encerrado en el inmueble.

El Cabildo majorero adoptó en aquella fecha medidas cautelares de suspensión de la demolición, al considerar necesario estudiar y documentar los posibles valores culturales, históricos y arqueológicos del inmueble.

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Varios partidos políticos también mostraron su rechazo al papel de Costas con la Casa de Las Señoras.