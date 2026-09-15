Muere una senderista por el calor en Fuerteventura

Una senderista de unos 50 años ha fallecido este martes en el Pico de la Zarza, en Pájara, Fuerteventura, después de sufrir problemas de salud relacionados con el calor.

El aviso se recibió a las 15:27 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 fue alertado de que una mujer se encontraba indispuesta en la zona.

Entró en parada cardiorrespiratoria

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de Bomberos de Pájara, que facilitaron el acceso de los recursos sanitarios hasta la afectada. El Servicio de Urgencias Canario activó un importante dispositivo compuesto por un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

A la llegada de los sanitarios, la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios intentaron reanimarla

El personal del SUC inició maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir la situación. Finalmente, se confirmó el fallecimiento de la senderista.

Tras conocerse el desenlace, el helicóptero medicalizado, que ya se encontraba en vuelo, fue desactivado.

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La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes, mientras que efectivos de la Policía Local colaboraron en el operativo desplegado en la zona.