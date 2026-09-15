Puerto del Rosario incluye las casas de La Cornisa en su Catálogo de Bienes Patrimoniales

El pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha aprobado definitivamente el Catálogo Municipal de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales, con 891 elementos, entre los que ha incluido a las 16 viviendas de La Cornisa que habían quedado fuera en un primer momento.

Desde el Ayuntamiento han subrayado en un comunicado que se trata de un instrumento fundamental para garantizar la conservación y protección del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y etnográfico del municipio.

El documento definitivo reúne 891 elementos catalogados y se configura jurídicamente como un instrumento de ordenación autónomo con rango de Plan Especial.

"Memoria e identidad de Puerto del Rosario"

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha destacado que se da "un paso muy importante para proteger la memoria y la identidad de nuestro municipio culminando un procedimiento largo y complejo con una herramienta que establece reglas claras y nos permite conservar cerca de 900 elementos que forman parte de la historia de Puerto del Rosario y de sus pueblos".

La tramitación del catálogo comenzó en 2023 y ha atravesado diferentes fases de evaluación ambiental, informes técnicos y jurídicos, exposición pública y consulta a otras administraciones.

Imagen de las casas históricas de La Cornisa, del viejo Puerto Cabras. / La Provincia

La aprobación inicial tuvo lugar el 19 de mayo de 2025 y durante el procedimiento se recibieron 179 consultas y alegaciones, además de los informes sectoriales del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y otras administraciones.

Como resultado de este proceso de participación y revisión técnica, se propuso la incorporación de 39 nuevos elementos a petición de las administraciones y otros 21 a propuesta de particulares.

Aportaciones ciudadanas

El concejal de Patrimonio Histórico, David de León, ha señalado que "las aportaciones ciudadanas, el trabajo de los técnicos y la colaboración entre administraciones han permitido corregir fichas, incorporar nuevos elementos y reforzar la protección de bienes que tienen un enorme valor para nuestro municipio".

"Queríamos un documento riguroso, útil y con seguridad jurídica y con esta aprobación Puerto del Rosario dispone de una base sólida para gestionar su patrimonio y, al mismo tiempo, de un instrumento que podrá seguir actualizándose cuando sea necesario", ha añadido el concejal.

Uno de los asuntos de mayor complejidad durante la tramitación fue la situación de los 16 inmuebles de La Cornisa, que quedaron fuera del documento aprobado inicialmente ante las advertencias jurídicas existentes en aquel momento.

Posteriormente, los informes de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y del Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura respaldaron su valor patrimonial y la necesidad de que estuvieran protegidos.

El pleno acordó en marzo de 2026 su reincorporación al catálogo y la apertura del correspondiente nuevo trámite de audiencia e información pública, por lo que estos inmuebles forman parte finalmente del documento aprobado.

El expediente cuenta además con el informe preceptivo favorable del Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, que confirma que el catálogo cumple con los contenidos mínimos exigidos por la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias y permitió completar el procedimiento previo a su aprobación definitiva.