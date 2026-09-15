Puerto del Rosario protege 981 elementos de valor patrimonial

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó este martes de forma definitiva el Catálogo Municipal de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales, un instrumento fundamental para garantizar la conservación y protección del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y etnográfico del municipio. El documento reúne 891 elementos catalogados e incluye a 16 viviendas de La Cornisa.

El citado Catálogo logró su aprobación con once votos procedentes del gobierno local, conformado por CC y PSOE, mientras que obtuvo cinco abstenciones de los ediles del Partido Popular (PP), Miguel Rastrero y Mayra Marichal (AMF), mientras que los dos representantes de Fuerteventura Avanza votaron en contra.

El debate plenario se centró especialmente en la incorporación al documento de los 16 casas de La Cornisa, que representa los vestigios más importantes del viejo Puerto Cabras, donde la oposición planteó la falta de seguridad jurídica ante sus dudas sobre la repercusión de una sentencia sobre este núcleo de viviendas, la modificación puntual del PGOU y las con secuencias económicas ante actuaciones judiciales por parte de los propietarios.

En el desglose de los elementos protegidos destacan 405 edificaciones de patrimonio arquitectónico, 16 fortificaciones militares, 299 bienes etnográficos, 112 yacimientos arqueológicos, 20 puntos paleontológicos y 22 ámbitos naturales, además de 17 senderos tradicionales.

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La tramitación del Catálogo comenzó en 2023 y ha atravesado diferentes fases de evaluación ambiental, informes técnicos y jurídicos, exposición pública y consulta a otras administraciones.