Las semifinales de LaLiga Futures dejan un derbi valenciano y otro madrileño

Habrá un mini derbi madrileño y otro valenciano en el Estadio de Gran Canaria. Un enfrentamiento directo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid —con Luca Villa, el hijo del Guaje en el punto de mira por parte del cuadro rojiblanco— para pasar a la final de LaLiga Futures 2025, que este año estrena el escenario de la UD Las Palmas y cambia Maspalomas por la capital grancanaria. Villarreal y Valencia disputarán la otra semifinal del torneo a partir de las 10.00 horas.

La jornada dominical comenzó con la disputa de la última ronda de fase de grupos. La Juventus se convirtió en el primero equipo clasificado del grupo A, llegando invicta a cuartos tras derrotar al Benfica por 2 a 1. Athletic Club y Real Madrid se disputaban la otra plaza de este grupo. El equipo merengue se adelantó a 24 segundos del comienzo con gol de Nacho. El capitán blanco Hugo Fernández terminó de sentenciar el resultado con otro gol en la segunda mitad.

En clave amarilla, el empate de la UD Las Palmas ante el Atlético de Madrid dejó fuera a los anfitriones del torneo y primero del grupo B al equipo colchonero, que por segunda jornada consecutiva contaba en las gradas con un aficionado de excepción: el exjugador David Villa, atento al papel de su hijo Luca. Junto a ellos pasaba a cuartos el Betis, que protagonizaba la goleada del día por 6-0 al Paris Saint Germain.El derbi catalán de la mañana, Barcelona FC-Espanyol, ponía en juego el liderato del grupo C después de que el Espanyol quedara matemáticamente clasificado desde la primera jornada. Los culés se impusieron por 1-3.

Valencia y Villarreal eran los clasificados del grupo D. El Valencia, tras vencer al Inter de Milán por 0-3 en un encuentro en el que el equipo ché se mostraba muy superior. El submarino amarillo lograba el pase remontando un 1 a 0 al Sevilla con tres goles de Didac, William y Aitor Ramírez.

Cuartos de goleada

El Villarreal se convirtió en el primer semifinalista del torneo tras vencer al Espanyol por 1 a 5. El partido Atlético de Madrid frente al único equipo no español que llegaba a cuartos, la Juventus, pasó a la historia del torneo con dos claros protagonistas, el central colchonero Viti, autor del primer gol y responsable de una asistencia y su portero Iñigo, que marcó el tercer tanto sacando desde su portería.

Estuvo igualado el encuentro entre el FC Barcelona y el Valencia CF que terminó en empate a uno, con un tanto del máximo goleador culé Jayden Espinal y un potente remate tras un pase al centro de Alejandro Bustos. El pase a semifinales se decidió en la tanda de penaltis a favor de los valencianistas dejando el encuentro 2 a 3 con el papel decisivo del guardameta del Valencia, Ibai García Mellado, que paró el primer tiro blaugrana.

Todo parecía indicar que los penaltis también iban a decidir al semifinalista entre Real Madrid y Real Betis, pero el gol del capitán merengue Hugo Fernández a menos de cuatro minutos del final sentenciaba el resultado, 1-0.

La 29 edición de LaLiga Futures 2025 llega hoy a su fin con las semifinales a partir de las 10:00 horas en el Estadio de Gran Canaria. La gran final del torneo de las promesas se disputará por la tarde, a las 18:00 horas, con entrada gratuita para todos los partidos.