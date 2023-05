🔻 Yet another breathtaking sprint. Watch now the last km of the third stage of the Giro d'Italia 2023

.

🔻Un altro sprint da togliere il fiato. Guarda ora l'ultimo km della terza tappa del Giro d'Italia 2023 #Giro #GirodItalia @Expo2030Roma pic.twitter.com/fZoBerxLY7