Magnier estrena la maglia rosa del Giro tras una caída masiva en el esprint

El Giro de Italia inició la andadura rodando por carreteras búlgaras, lo que jamás había ocurrido y algo que ya no resulta ninguna novedad en las grandes rondas por etapas que se exportan más allá de las fronteras habituales de competición. Si la ronda italiana superó al esprint, no por ello accidentado, la primera de las etapas por Bulgaria, el Tour comenzará el 4 de julio en Barcelona mientras que la Vuelta verá la luz el 22 de agosto en el Principado de Mónaco.

Todo ocurrió tal como estaba previsto de antemano, salvo la caída en la meta, en un estreno con nula problemática para las figuras que han acudido al Giro, con Jonas Vingegaard a la cabeza, quienes como es habitual se protegieron en el esprint al rezagarse desde la cabeza del pelotón a una zona más segura del grupo principal y único con lo que evitaron el accidente.

El guion dictaba un esprint y en llegada masiva finalizó el estreno de la prueba con un vencedor distinto al que deseaban los aficionados italianos, que apostaban por su figura, Jonathan Milan, en este tipo de etapas, que al ser la primera llevaba, además, la recompensa del jersey rosa.

Pero la caída a 600 metros de la llegada lo fastidió todo. Se bloqueó el paso y todos los corredores tuvieron que frenar salvo los pocos esprinters que consiguieron abrirse paso; entre ellos, el francés Paul Magnier, que este sábado vestirá el jersey rosa en la segunda etapa de la carrera.

Fuga de Diego Sevilla

La localidad búlgara de Burgas había sido designada como llegada de la primera etapa, que rodaba sin contratiempos, con la fuga controlada en la que iba el español Diego Sevilla, y con todos los corredores tomándose el día como una jornada de entrenamiento, antes de que se calienten motores y se enciendan los ánimos. Y si no llega a ser por la caída general sólo habría sido necesario contar el triunfo de Magnier, en un Soudal que este año anda más necesitado de victorias que en campañas precedentes y sin Mikel Landa, que iba a ser el líder de la escuadra en el Giro, afectado por una pequeña fractura como consecuencia de la caída que sufrió en la Itzulia. Se le espera en el Tour.

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En Bulgaria estarán los corredores este fin de semana, mientras que el lunes se trasladarán todos a Italia para continuar el martes con la ruta ciclista que sólo saldrá de Italia para disputar una etapa en los Alpes suizos. El viaje desde Bulgaria a Italia obligó a adelantar un día el inicio de la prueba, en vez del tradicional comienzo en sábado, tal como harán este año Tour y Vuelta que no contemplan ninguna jornada de paro para mover a los ciclistas de un país a otro. El Tour se concentrará en un recorrido totalmente francés una vez se cruce la frontera de Puigcerdà, mientras la Vuelta se internacionalizará un poco más recorriendo, aparte de Mónaco, Francia y Andorra antes de quedarse en su lugar de origen en un trazado ubicado por el sur, principalmente por Andalucía.