Así hemos vivido la etapa 1 del Giro de Italia entre Nessebar y Burgas

El francés Paul Magnier se convirtió en el primer líder de la 109ª edición del Giro de Italia tras adjudicarse al esprint la etapa inaugural, disputada este viernes entre Nessebar y Burgas sobre un trazado de 147 kilómetros.

La jornada quedó marcada por una aparatosa caída en los últimos metros que rompió el grupo principal y condicionó el desenlace. Magnier salió indemne del caos en la recta final y aprovechó su potencia para imponerse con autoridad, detener el cronómetro en 3h21:07 y vestirse con la prestigiosa ‘maglia rosa’.

Transmisión en vivo de ciclismo, Etapa 1 del Giro de Italia 2026.

El corredor del Soudal Quick-Step superó en la llegada al danés Tobias Lund Andresen, segundo clasificado, y al británico Ethan Vernon, que completó el podio de la etapa.

La competición continuará este sábado con la segunda etapa, que unirá Burgas y Veliko Tarnovo a lo largo de 221 kilómetros.