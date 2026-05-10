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Etapa 3 del Giro de Italia: Plovdiv - Sofía, en directo

La etapa 3 del Giro de Italia 2026.

La etapa 3 del Giro de Italia 2026. / Europa Press

Redacción

El Giro de Italia disputa hoy su tercera etapa, un recorrido de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, de nuevo en tierras búlgaras. La jornada se presenta como otra opción para los esprinters, con una única cota montañosa, lejos de la meta.

La única dificultad será Borovets (segunda categoría) Ahí se podrían producir emboscadas para evitar la llegada masiva, aunque un final en ligero descenso ofrecerá opciones a los 'rematadores'.

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