Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en FamaraEspañol positivo en hantavirusAccidente GC-1Parricidio en FuerteventuraDesarrollos urbanísticos de GuanartemeTiempo en CanariasMigraña en Canarias
instagramlinkedin

Giro de Italia

Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa

El ciclista ecuatoriano del INEOS Jhonatan Narváez.

El ciclista ecuatoriano del INEOS Jhonatan Narváez. / Javier Lizon / EFE

EFE

Madrid

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) ha sido el vencedor de la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 km, por delante del venezolano Orlui Aular (Movistar), mientras que la maglia rosa fue a parar a las espaldas del italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek).

En un disputado esprint Narváez se impuso con un tiempo de 3h.08.47, a una media de 44 km/hora, evitando el triunfo de Aular, cuyo equipo fue protagonista atacando de lejos y filtrando el grupo de candidatos al esprint en favor del venezolano.

El nuevo líder es el italiano Giulio Ciccone.

Noticias relacionadas

Este miércoles tendrá lugar la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, de 203 km.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aaron confiesa el parricidio: descuartizó a su madre en Fuerteventura y tiró el cuerpo en bolsas a la basura
  2. Ocho detenidos por transportar 3.000 kilogramos de hachís en una narcolancha en Gran Canaria
  3. Matricidio en Corralejo, Fuerteventura
  4. Los propietarios de viviendas vacías podrán recibir hasta 600 euros al mes durante siete años si las destinan al alquiler asequible
  5. Horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo de Esperanza Gracia: cambios emocionales, decisiones importantes y nuevas oportunidades
  6. La UE lo confirma: los nuevos edificios públicos construidos en España a partir de 2028 serán de cero emisiones
  7. Un cuádruple empate enviaría al CB Gran Canaria a la Primera FEB
  8. Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias

Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa

Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa

Una cena solidaria en Gran Canaria recauda 13.500 euros para familias con niños hospitalizados

Una cena solidaria en Gran Canaria recauda 13.500 euros para familias con niños hospitalizados

Jóvenes y mayores crean un mural sobre el Puerto de Las Palmas en un encuentro intergeneracional

Jóvenes y mayores crean un mural sobre el Puerto de Las Palmas en un encuentro intergeneracional

¿Quieres fraccionar el pago de tasas de basuras? Las Palmas de Gran Canaria simplifica la normativa para dividir las cuotas

¿Quieres fraccionar el pago de tasas de basuras? Las Palmas de Gran Canaria simplifica la normativa para dividir las cuotas

Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de última hora en mitad de la crisis del Real Madrid

Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de última hora en mitad de la crisis del Real Madrid

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora

Impactante desprendimiento en el Risco de Famara: una enorme masa de roca se desploma al mar en Lanzarote

Impactante desprendimiento en el Risco de Famara: una enorme masa de roca se desploma al mar en Lanzarote

Una violinista canaria viaja a Honduras para crear una orquesta infantil con 120 menores

Una violinista canaria viaja a Honduras para crear una orquesta infantil con 120 menores
Tracking Pixel Contents