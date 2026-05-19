Ciclismo
Sigue en directo la etapa 10 del Giro de Italia 2026: Viareggio - Massa
Redacción
Tras el esperado día de descanso, el Giro de Italia 2026 regresa este martes con una etapa marcada en rojo para los especialistas contra el crono. La décima jornada abrirá la segunda semana de carrera con una contrarreloj individual de 42 kilómetros completamente llanos entre Viareggio y Massa, un trazado rapidísimo con apenas 50 metros de desnivel y solo 12 curvas, diseñado para que los grandes rodadores expriman toda su potencia.
Todas las miradas apuntan a Filippo Ganna, doble campeón del mundo de la disciplina y gran favorito para imponerse en una jornada que parece hecha a su medida. El italiano buscará convertir la “crono” en una exhibición ante su público, aunque no lo tendrá sencillo frente a corredores como Jonas Vingegaard, decidido a aprovechar la jornada para recortar segundos importantes en la lucha por la general.
Con el ecuador de la carrera cada vez más cerca, esta única contrarreloj del Giro puede empezar a redefinir la pelea por la Maglia Rosa. Las diferencias entre los favoritos podrían ampliarse de forma considerable en una etapa donde cada segundo contará y donde los hombres de la clasificación general deberán encontrar el equilibrio entre minimizar pérdidas y lanzar un mensaje de autoridad para lo que resta de carrera.
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