Ciclismo
Milan gana en Roma y Vingegaard se inscribe en el álbum de oro del Giro de Italia
El dabés, que debutaba en la Corsa Rosa, se une al grupo de 8 corredores que cuentan en su palmarés con las tres 'grandes': Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome
EFE
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha proclamado vencedor de la 109 edición del Giro de Italia tras la disputa de la vigésima primera y última etapa, en la que se ha impuesto al esprint el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek).
Milan, el "Gigante de Tolmezzo", por fin pudo firmar una etapa en la presente edición, y lo hizo por delante de su compatriota Giovanni Leonardi y del francés Paul Penhoet, con un tiempo de 3h.05.51.
A 15 segundos del vencedor, y rodeado de su equipo, llegó Jonas Vingegaard (Hillerslev, 29 años), quien, en su debut en el Giro, se une al grupo de 8 corredores que cuentan en su palmarés con las tres 'grandes': Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome.
El ciclista nórdico subirá a lo más alto del podio de Roma escoltado por el austríaco Felix Gall (Decathlon) y el australiano Jai Hindlei (Red Bull Bora), segundo y tercero, respectivamente.
- Muere en Las Palmas de Gran Canaria el periodista Armando Marcos Placeres
- Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria
- El presidente de la UD Las Palmas Ramírez socorre al Granca: 'Las miradas no deben dirigirse a los políticos buscando responsables; el deporte es así
- ¿Qué tiendas estarán abiertas el Día de Canarias? Horarios del 30 de mayo en Gran Canaria
- Un conductor ebrio atropella a tres personas, dos de ellas menores, y huye en Las Palmas de Gran Canaria
- Así son las combinaciones que necesita la UD Las Palmas para cerrar su billete al playoff de ascenso
- El debate del mecenazgo del Cabildo y el 'efecto Ramírez': Granca y Spar, descensos con dinero del contribuyente
- El doloroso comunicado del CB Gran Canaria tras su consumado descenso