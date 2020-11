A las ocho y media de la mañana el señor Ruyman Verona, de la administración de Loterías del Estado Caminito de Teror recibió la visita de un hijo del municipio.

"Vino aquí y me dio las gracias. Es del pueblo, no quieren que se sepa quién es y no lo voy a decir, pero estaba de lo más contento". El hombre se llevó una sorpresa dentro de otra, de un sobre sorpresa.

Y es que dentro del menú que ofrece este administrador de lotería a sus administrados se encuentra la Hoja Mágica, una retahíla de participaciones del 0 al 9 que vende en grupo; el denominado Juego de Caminito de Teror, que consiste en encontrar las 40 participaciones de un número escondidas entre los parques, jardines y rincones del pueblo - excepto en papeleras, contenedores y sitios peligrosos-; y el mencionado Sobre Misterioso, que es el que abrió su afortunado propietario una vez finalizado el sorteo de ayer para ver cómo de un solo viaje se le incrementaba en 6.000 euros su cuenta corriente.

En este punto hay que destacar que al menos ayer a partir de los 6.000 euros no suele aparecer ni el tato. Porque ayer en la delegación de Playa Honda, en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé, que dio el campanazo con un gordo en la provincia de Las Palmas, Dolores Rodríguez, a diez manos en una jornada en la que tuvo que afrontar el efecto ventosa, aseguró que se había acercado un agraciado con el quinto premio con ánimo de dar las gracias , "pero del que se llevó el primero no se sabe nada, ni nunca se sabrá porque seguro que no se va acercar".

Ese efecto contagio, de vuelta a Teror, provocaba allí colas a 16 grados de temperatura. Ruyman tuvo que reforzar plantilla porque a todas estas a él le tocó una suerte de gordo profesional. Su administración es, desde ayer, una de las 20 mejores de España, tercera de Canarias y segunda de la provincia según el rankin de venta, con un aumento de números despachados con respecto al pasado año del 947,92 por ciento.

Un poco más arriba en altitud se encontraba también con cierto meneo la tiendaultramarinoficinabazar Roque Nublo, de la kosovar Hita Haxhijav, y quién a pesar de vender apenas un centenar de números largó por San José del Álamo nada menos que 750.000 euros gracias a seis décimos del segundo premio.

Entre latas de caballa, panes del lugar y papas quinegüas Haxhijav se llevaba felicitaciones, más compras de boletos, como los que adquiría José Ortega, y achuchones de vecinas como el que el abrazo que le regaló Guadalupe Alonso ("nanai de la China", dice cuando se le pregunta si se llevó algo), así como la visita de Valerosa, la yegua del señor Juan Guerra, que se acercó al pueblo "desde unas tierras de allá abajo", pero más por paseo que por novelería.

"Es que yo no compro lotería amigo, y por eso cada vez que hay un sorteo siempre me llevo el reintegro", sentenciaba mientras hacía agachar al animalito de las manos para poder subirse a grupa.

Ya a cota cero, en el centro comercial Las Terrazas, que estrenó delegación con un segundo y un quinto, Fefi González y su hijo Kevin Díaz vivían ayer "un día duro, pero contentos", según afirmaba el segundo. Su madre se confesaba "bastante estresada porque esto es una locura que no me creo todavía, con todo el mundo felicitándome en El Burrero", que es donde reside, intentaba explicar mientras que a cada palabra se sumaba una nueva persona a la demanda de la suerte.

"Ay, Dios mío"

Otro tanto de lo mismo calcado en todos sus extremos ocurría en Ripoche, 1, tabaquería y lotería en un mismo lote y cuya cancela se anunciaba con un Papa Noel de libro. Felia Santana se confesaba "a tope, con dos personas y refuerzo hasta las ocho y media de esta tarde que es cuando cerramos". Felia y los suyos alegraron a la parroquia con dos décimos del segundo premio, o 250.000 euros, y esto da nervios, "porque no solo estamos vendiendo bastante lotería sino también tabaco", para terminar el parte con un profundo "Ay, Dios mío".

De entre sus clientes, al igual que ocurría en todas y cada una de las delegaciones y como recordaba la lanzaroteña Dolores Rodríguez, los había "cambiando la lotería de Navidad por la del Niño", u optando, por otras modalidades de las no pocas que existen en este país para ganarse unas perras sin disparar un cartucho, y que van desde la Bonoloto a la Quiniela pasando por el Euromillón, cuando no el boleto de una asociación vecinal o la cesta navideña del bar de al lado.