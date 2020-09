"Lo que más me llama la atención de la procesión es que está todo el pueblo reunido", destaca Esther Rodríguez, que en su camino hacia su casa terrera en Cercados de la Araña desde El Salobre decidió pararse en Tunte para ver la salida de San Bartolomé, patrono del municipio. Hace años que no acude a una, porque "estas tradiciones se van perdiendo". Dentro de la iglesia, el párroco de Agüimes, Miguel Lantigua, plantea a los feligreses en qué medida el santo de una época tan lejana puede influir en el pensamiento actual. Destaca tres valores asociados al apóstol que considera que Tunte necesita recuperar: la fraternidad, para crear un ambiente familiar y cercano; la tradición; y la solidaridad. Para el teólogo, la irrupción de las redes sociales motiva el individualismo y la falta de expresión de los sentimientos a las personas cercanas, mientras la llegada de visitantes dificulta que "todos se conozcan y se apoyen". Frente al día de Santiago en Tunte, que atrae a los peregrinos, la procesión de San Bartolomé se presenta como un festejo para fomentar esa unión entre los habitantes del pueblo, también para aquellos que han dejado las casas blancas con fama de estar perdidas entre las montañas del interior de la Isla.

Los vecinos bajaron al santo el viernes y lo colocaron sobre su trono de madera. También lo enramaron las familias que le hicieron promesas el año anterior, narra Guillermo Santana, miembro de la Comisión de Fiestas. "Los del pueblo participan mucho en esta procesión", asegura. La Comisión lleva nueve meses organizando las fiestas y esperan que no salga nada mal. El año pasado la caída de la imagen de San Bartolomé, que dejó dos heridos leves, provocó la cancelación de la procesión. Los habitantes se muestran reacios a hablar del incidente; mencionar la caída del santo podría traer mala suerte. Pero este año las bases de todas las imágenes fueron restauradas, al igual que las puertas de la Iglesia. El santo tiene acoples de hierro en el trono, para reforzar la madera. Durante la misa espera pacientemente mientras suena la versión folklórica de los cantos religiosos que interpreta el grupo Amano de Maspalomas. Tras el acto religioso, cruza los muros del templo sin ningún tipo de imprevisto.

Carmen Sarmiento, que porta uno de los candelabros de la procesión, reconoce no haber caminado hasta cerciorarse de que la imagen no se caía. Participa en las fiestas desde que era pequeña y continúa con sus 85 años. Considera que lleva "en la sangre" el amor por las procesiones. También ayuda con la organización de los Carnavales y de otros festejos de Tunte y es una de las viudas de Teror. Su familia es del pueblo, pero no toda vive en él. En las fiestas se reúnen para disfrutar del ambiente.

Cuando Carmen camina junto a San Bartolomé, se unen a la procesión. Domingo Araña también acompaña al santo, con su hijo Mario montado sobre sus hombros. Para él lo que hace especial este día es poder estar con la familia y con sus amigos de la niñez: "Muchos se han ido fuera del pueblo para encontrar trabajo, otras oportunidades o mejores colegios para sus hijos, pero siempre vuelven en las fiestas". Cuando vivía en Cabo Verde por trabajo también intentaba llegar a la cita anual, por el mismo motivo. "Vengo desde que era pequeño y ahora será mi hijo el que continúe". Mientras habla, saluda constantemente a los conocidos que se encuentra a medida que la procesión avanza.

Unos pasos por delante, Heriberto López se muestra menos positivo: "Antes había mucha más gente en las fiestas y los que quedan tienen de 40 años para arriba. Los jóvenes prefieren las fiestas por la noche". También viene desde siempre, para ver a sus conocidos, aunque es de Santa Lucía de Tirajana, el "pueblo de al lado". Agradece el buen tiempo de este año, porque la temperatura es de solo 34ºC.

Alrededor de López, los fieles que siguen al santo charlan animados, en grupos. Cuando llegan a la plaza de Tunte, Antonio Morales, vecino del pueblo, pide un "Viva San Bartolomé" con el que logra el aplauso del público. Todos lo conocen y sonríen cuando se une a los clérigos que saludan a los concejales del municipio. La banda que acompañaba al santo, Charanguita, cambia las canciones de marcha por isas que se animan a bailar muchos de los feligreses, especialmente aquellos que llevan el traje típico. A las puertas de la Iglesia, Raúl Cárdenas vende billetes de la ONCE: "Hoy la gente del pueblo compra mucho más, el patrono da suerte".

Un mochilero alemán, que parece despistado, contempla el espectáculo. Se llama Alexander Wilhelm y ayer comenzó el camino de Santiago que cruza la Isla. Luego confiesa que ha acompañado a la procesión porque escuchó "que había comida y bebida gratis". Se refiere a la sancochada, en la que miembros de la Comisión de Fiestas y varios concejales reparten el tradicional plato compuesto de papa, batata y pescado salado y acompañado de mojo rojo, junto a una pella de gofio y un refresco. Este año se repartirán 500 raciones. El director de la Charanga pone punto final al concierto con su megáfono, invitando a los vecinos a la comida. Se forma una larga cola que, sin embargo, se mueve rápido.

Carmen Sarmiento descansa sentada en un murete comiendo el sancocho. Su muleta reposa a su lado: "Antes llevaba el candelabro grande pero ahora tengo un pinzamiento, así que porto el pequeño". Comenta que le apena que muchos de los que viven fuera del pueblo solo vengan para las fiestas. Poco después se acercan algunos de sus hijos y sus nietos, a saludarla. En el día de ayer el pueblo estaba unido, siguiendo su tradición.