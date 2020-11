Una tarde de octubre llegó a la floristería una llamada muy interesante, una chica muy nerviosa e ilusionada. Iba a casarse, buscaba asesoramiento y sentirse comprendida por un profesional que se implicase en la idea de boda que ella y su futuro marido querían. "Un día tan especial requiere que se hable largo y tendido en persona con café y muchas propuestas sobre la mesa" les sugiere el equipo de Ms. Green, a lo que aceptó inmediatamente.

Llegó al taller con ilusión y alegría. Durante la tarde, habló largo y tendido sobre su boda y cómo quería que fuese: un momento muy íntimo con decoración minimalista y flores tonos nude. Algo elegante sin ser recargado.

Tras un rato de charlas, confidencias y café, en Ms. Green se vivió el momento más íntimo: la novia compartió con el equipo su vestido de novia para empezar a diseñar su ramo. La inspiración llegó de la mano de los espacios únicos de la boda, en el amor profundo que respiraban los novios y la sencillez y la calidez que transmitían. El equipo tuvo en cuenta todo: maquillaje, zapatos, etc., y con todo crearon un ramo único y especial para ella, donde el protagonismo lo compartían la rosa Tiffany, la protea cynaroide y el lisianthus color melocotón, acompañadas de verdes especiales como el cyrtomiun.

Antes del día del enlace la novia hizo una visita más al taller, para perfilar los detalles del enlace. Tenía dudas sobre cómo llevar los anillos, en Ms. Green las emociones son muy importantes, por lo que sugirieron decorar con las flores del ramo de novia una caja pequeña donde ponerlos, que luego se podría usar como de recuerdo de la boda. La novia se mostró entusiasmada, fue todo un acierto.

La implicación con los novios fue total desde el primer momento. La mayor sorpresa fue el mensaje que la novia dejó a Ms. Green: "Nuestra boda no habría salido al 100% de no haber sido por Ms. Green y su equipo. En todo momento, supieron adaptarse a lo que queríamos, tanto en la decoración de la iglesia como en la del sitio de celebración. Y qué decir del ramo de novia, ¡espectacular! El gusto y el amor que ponen en cada flor es enorme. Puedo decir que Ms. Green formó parte del día de nuestra boda y que fue todo un acierto contar con ellos". En Ms. Green se vive cada boda, cada evento como propio, acompañando a los novios desde las primeras dudas hasta el gran día. Se involucran porque para ellos es también un día especial. Se adaptan a su presupuesto y trabajan con ilusión durante meses para buscar las flores adecuadas, acorde con el espíritu de la boda que han soñado los novios, los colores elegidos, la temática, etc. Se diferencian porque no dan presupuestos de flor sino de servicio de decoración floral completa, como una "wedding flower design".