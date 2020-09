El hostelero palmero que reparte la suerte en Mogán

"Pero vaya usted a saber a quién le ha tocado ese premio, porque esta zona es un lugar de paso para todas las personas, residentes o turistas, que quieren llegar a La Aldea desde el sur o que bajan a trabajar desde las zonas altas; a lo mejor le tocó a alguien de Las Palmas", razonó Rodríguez, a las puertas de su bar, ubicado en la calle San José, justo en la salida del pueblo de Mogán en dirección al núcleo de Veneguera.

Pedro se mostró muy contento por haber podido entregar este premio. "Es la primera vez que en este despacho damos un premio de una cuantía tan elevada, pero sí que hemos dado otros de 3.000 o 4.000 euros", explicó.

Este empresario hostelero, de origen palmero, instaló hace relativamente poco este puesto de venta de lotería en su bar, puesto que el despacho aún no ha cumplido los tres años desde su apertura. "Decidí habilitar una parte del establecimiento para vender lotería porque en el pueblo de Mogán no había ningún punto de venta", explicó el empresario, "el más cercano estaba en Playa de Mogán, a ocho kilómetros, o en San Nicolás, a 32 kilómetros".

Su bar es uno de los más conocidos del casco del municipio turístico, puesto que lleva allí casi cuarenta años, desde que se abriese al público en 1980. Y en estos días es también donde más conversaciones se producen sobre quién será el afortunado o afortunado que se ha hecho con tan elevado premio.

Este ciudadano palmero de 66 años lleva más tiempo residiendo en Mogán que en su tierra natal. Llegó a la isla de Gran Canaria en el año 1973 para pasar el fin de año en Maspalomas, donde residía su hermana. "Me quedé a trabajar un tiempo, luego me fui al cuartel a hacer la mili y cuando terminé me volví a la Isla para vivir aquí". Y fue entonces cuando decidió arrancar con su negocio, uno de los más arraigados del pueblo.

Mogán busca a su nuevo millonario. Mientras, Pedro confía en poder seguir colocando a su punto en el mapa de la suerte.