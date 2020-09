"El secreto de tantas mayorías es estar a disposición de los vecinos las 24 horas"

Fundamentalmente trabajar, tener ideas y que esas ideas les resuelvan los problemas a los vecinos y vecinas, como el bonotaxi, la cercanía, estar a disposición de los ciudadanos durante 24 horas del día en los 365 días del año y entender que soy alguien más.

Desde hace doce años es el alcalde con mayoría rotunda.

Recuerdo en 2003, cuando tomé posesión por primera vez como concejal en la oposición, a mí se me calificaba como el hijo de don nadie. Y claro, ¿cómo alguien que era familia de don nadie le iba a arrebatar el ayuntamiento o la alcaldía?. Por eso me considero uno más dentro de los vecinos y vecinas del municipio, aunque con algo más de responsabilidad por el cargo, estando al servicio y aplicando los conocimientos que pueda tener por mi formación de forma altruista y hacer algo que me gusta. Me enorgullece ser vallesequense y ser alcalde de mi municipio. Eso se transmite, se traslada y se comparte con los vecinos.

¿Siempre ha tenido el mismo estilo en la alcaldía?

Mi política es cercana, de gestión, no tanto de ideología. En las elecciones al Cabildo de Gran Canaria ha sacado el PP 1.200 votos en Valleseco, el PSOE 700, Nueva Canarias 400, pero en las municipales el respaldo al PP es superior.

¿Siempre ha sido leal a su partido?

No comparto ese tipo de política de estar hoy en el PP y mañana en Nueva Canarias o en el PSOE. Creo que también la coherencia en la vida personal, profesional o política es un valor, y eso lo premian los vecinos.

¿Y de qué otra forma?

En inversiones e infraestructuras se ha ido mejorando la escuela infantil, el mercado, la piscina, la finalización del auditorio, infraestructuras en los diferentes barrios, economía sobre ruedas, el bonotaxi, la recogida selectiva, el incremento de la ayuda a domicilio o el nuevo centro ocupacional. Cuando llegamos en 2007 tan solo había uno o dos días de servicio de agua potable. Incluso los meses de verano con restricciones de quince días. Ahora los vecinos tienen agua los siete días de la semana.

¿Es un inconveniente para el municipio que el PP no gobierne en el Cabildo o en la comunidad autónoma?

Siempre es un hándicap, no vamos a engañarnos. Nosotros este año hemos sufrido un problema importante respecto a la incorporación de Valleseco en el plan de infraestructuras sociosanitarias, quizá por una cuestión partidista y no hablo de Nueva Canarias ni de todas las consejerías, sino de Elena Máñez, que era la consejera en aquel momento. Pero en líneas generales el trato ha sido muy bueno. No puedo decir nada en contra de los planes de cooperación de Carmelo Ramírez porque ha estado apostando por el municipio desde el minuto uno. Desde el Gobierno de Canarias con CC también hemos logrado la financiación de un nuevo centro de salud.

Cuando usted entró por primera vez en la corporación, en la oposición, el alcalde era Juan Salvador León, actual delegado del Gobierno.

Quien me enseñó a mí qué no hacer cuando estaba en la oposición fue Juan Salvador León Ojeda. Ahora me llevo bien con él.

¿La relación entre políticos de distinto signo en Valleseco es buena o en pueblo chico, infierno grande?

No. Si por algo se tiene que recordar el período 2007-2011 es por haber limado todas las asperezas y normalizar la vida política dentro del municipio, facilitando la participación de la oposición y no dividiendo a un pueblo.

Ahora la cosa está tranquila.

Yo recuerdo en 2003, que nos faltaron 50 votos para tener mayoría absoluta, nos ganó el PSOE con Juan Salvador. Se formaban caravanas, se tocaban las pitas en las puertas de los vecinos... En mi casa estuvieron tirando voladores y tocando la pita esa noche, se crispaba al pueblo. Todas esas malas prácticas desde 2007 hasta ahora se han ido eliminando.

Ya no hay caravanas.

No hay caravanas, no hay revanchismo, y se ha ido normalizando el ganar o el perder. Yo creo que eso también ha generado que haya una sana vida política dentro del pueblo. No hay ese rencor o resentimiento entre las familias, con niños de por medio. Esa ha sido una de las labores más importantes que hemos realizado nosotros como grupo de gobierno en Valleseco.

Es más inteligente que entre todos hagan una política constructiva.

Es una actitud de cara a facilitar la labor de la oposición, y que luego ya ellos tomen sus decisiones y conclusiones. Por ejemplo, ellos tienen acceso al libro de decretos de forma telemática, con las nuevas tecnologías pueden acceder a los decretos desde sus domicilios. Además, desde 2007 forman parte de la junta de gobierno local de Valleseco, eso es marca de la casa.

Eso es difícil verlo.

Somos de los pocos municipios en los que la oposición está dentro de la junta de gobierno local y accede a todos los asuntos directamente, a las facturas. Son miembros también del consejo de administración de las dos empresas públicas. Es una manera de hacer política más que una estrategia: darles participación a aquellos a los que también los vecinos les han dado representación.