Esta semana se torna, según los partidos que negocian acuerdos para la formación de gobiernos municipales, en decisiva para el futuro de los hipotéticos pactos, aunque de momento el silencio que se han impuesto para "no estropear ni alterar las conversaciones iniciadas" es la tónica de una nueva jornada.

Fuentes consultadas en los municipios más calientes en Gran Canaria por la complejidad para lograr la mayoría, remiten a las reuniones convocadas por sus ejecutivas -son el caso de Coalición Canaria y el Partido Socialista Obrero Español, aunque también Nueva Canarias- y que esperan la decisión de la política de pactos que se seguirá.

En Santa Lucía, donde la alcaldesa en funciones, Dunia González, necesita seis concejales para renovar en el cargo -tiene siete frente a los 12 de 2015- para establecer un gobierno progresista, pero no están por la labor la mayoría de los partidos. Así, Podemos ha anunciado que su concejala no pactará con NC, mientras que Fortaleza, Partido Socialista y AVT-STL, con cinco ediles cada uno, han avanzado en sus negociaciones, pero sin que se concrete ningún acuerdo. Fuentes cercanas a estos partidos indican que se abordan las propuestas de los futuros socios, ya que la alcaldía se contempla que la ostente el cabeza de la lista más votada, en este caso, Santiago Rodríguez, de Fortaleza. No obstante, ninguno confirma ya el tripartito.

En Ingenio, sin novedad en el horizonte. El PSOE, que necesita cuatro apoyos para que Ana Hernández, sustituta de Juan Díaz, sea elegida alcaldesa el 15 de mayo. Las conversaciones entabladas el pasado fin de semana, según fuentes consultadas, evidencian, salvo sorpresa, que socialistas y Forum Drago, liderado por José López Fabelo, repetirán alianza de gobierno, aunque tampoco lo confirman.

En esta ruta de conversaciones para pactar, Santa Brígida es una parada significativa por el lío de partidos implicados. Así, el alcalde en funciones, José Armengol, de Ando Sataute, con seis ediles, dos más que en 2015. Sin embargo, es la nueva concejala de Ciudadano clave para decantar qué pacto se firmará en la villa, si de derechas o de izquierdas.

Armengol solo necesita un edil más para obtener la mayoría absoluta y "no parece probable que llegue a un acuerdo con Coalición Canaria, con dos concejales ni con Juan Armando Umpiérrez, único concejal de una plataforma vecinal y que militó en el partido del fallecido Carmelo Vega.

En Teror, Isabel Guerra fija para esta semana el inicio de la ronda de contactos para formar un gobierno progresista en Teror, aunque sin perder de vista lo que ocurra en el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional. La alcaldesa en funciones tiene seis concejales y necesita tres para gobernar con mayoría absoluta.

Partido Socialista y PP, con cinco concejales cada uno son su alternativa, ya que Podemos solo aportaría uno, insuficiente. Una situación compleja si se tiene en cuenta que si el PSOE arrebata el Cabildo a Nueva Canarias con el apoyo del PP, este mismo acuerdo podría darse en la villa mariana, ya que superaría en un concejal la mayoría absoluta.

En Firgas, donde Nueva Canarias fue la fuerza más votada, su lider, Jaime Hernández, necesita dos apoyos, pero no se descarta ningún escenario.

En Artenara, todo apunta una renovación del pacto PP-PSOE.