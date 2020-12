Amanece sobre ceniza

Amanecemos con gran temor y escuchando a los sabios de la tierra, nuestros mayores. Tememos que el fuego llegue a lo que conocemos como el barranco grande. La garganta que desde el Rincón de Tejeda baja hasta la Aldea de San Nicolás, además de todos los Barranquillos que confluyen en él, como el Barranquillo de Guardaya y Montaña Las Rosas. El peligro está en los fondos de esos barrancos como El Fondillo de Tejeda. Ahora, después de años están cubiertos de cañas y maleza por su acumulación. Una vegetación seca que antaño sirvió de alimento para los animales, además de convertirse en un recurso económico de ayuda al sostenimiento de la economía familiar. Pues, las cañas se vendían, según su tamaño, a los exportadores de tomates, quienes las utilizaban en sus cultivos. Hoy día, tras el abandono de la agricultura y ganadería, las trabas burocráticas para el uso del pastizal, rehabilitación de paredes y caminos, así como posiblemente la sobre protección del medio ambiente en algunas de sus áreas nos ha llevado a poblar todos estos barrancos de una enmarañada vegetación. La falta de su limpieza nos ha dejado un reguero de espesura verde, sobre todo cañaverales, ahora convertido en pura pólvora a la espera de que un desaprensivo irresponsable active la llama. Desde hace años los tejedenses, y yo misma, venimos anunciándolo: ".....Tenemos que tomar medidas con esto.... como prenda fuego morimos asfixiados por el humo que nos llega barranco arriba.....Dios mío como arda ese barranco no sabemos qué va a ser de nosotros... " Hoy todos esos pensamientos se han vuelto contra nosotros mismos. Vemos impotentes como estos barrancos, que ahora se tiñen de rojo fuego, se adueñan de nuestro patrimonio y de nuestras vidas.

Hoy este horrible espectáculo me trae muchos recuerdos. En los años 70 de pasado siglo XX, pude ver en varias ocasiones como se hacían las levas por el pueblo. Recogían a los hombres en los cafetines y les metían en un Land Rover blanco, les proporcionaban pala y azada y les dirigían hacia el pinar con la misión de apagar el fuego en El Pinar de Ojeda. No me pregunte cómo lo hacían, pero ellos sin apenas medios lo extinguían. Regresaban extenuados e irreconocibles por el tizne. Es cierto que estos "héroes", eran quienes mejor gestionaban y conocían el medio rural y sus caminos. Ellos son los verdaderos herederos de las antiguas técnicas utilizadas como el aprovechamiento del pinar, pastoreo, agricultura y regadío. Destreza que cumplían con el verdadero ciclo natural de nuestro medio. Tendremos que reflexionar y repensar cómo actuar sin olvidar la particularidad de nuestra difícil y hostil orografía. No podemos permitir que cada año se repita esta terrible pesadilla. También, debiéramos sentirnos con la obligación del volver al terruño y velar por su conservación. Asimismo, creemos que la administración debiera ser más permisiva con los usos ancestrales, aunque ello supongan un mayor control sobre nuestras acciones.

En estos momentos en el qué termino estas líneas, agradezco a todos y todas el gran esfuerzo que se está haciendo por la cumbre, pero sobre todo a nuestro alcalde, Francisco Perera. Somos conocedores que se está dejando el alma en esto, él conoce bien este territorio y sabe de lo que hablo y sé de su preocupación. Como ejemplo les comentó anoche lo llame a las tres y media de la madrugada, había que localizar a un pastor que su familia reclamaba,m pues estaba sólo con su rebaño. Su respuesta fue, "...yo mismo voy a la cueva a ver si está durmiendo.." Efectivamente, no habían pasado los treinta minutos y lo había localizado. Rápidamente había contactado con su familia que permanecía desesperada. Hoy él sigue sin descanso, como otros muchos, para evitar que el fuego siga propagándose y entre en el temido barranco. Mientras tanto, nosotros seguimos sometidos al fuerte olor a humo e intentando aclimatar nuestros oídos, al ir y venir de los helicópteros, que trabajan sin parar en una jornada que mejor es para olvidar.

Serafina Suárez García . Cronista Oficial de Tejeda