Tejeda vivía una tarde del sábado con relativa tranquilidad. A las ocho, la misa, oficiada por el párroco de Teror Jorge Martín de la Coba, se celebró sin el más mínimo contratiempo. A lo lejos, sobre el risco en el que se asientan las cuevas de Los Candiles y del Caballero, parte de los complejos aborígenes recientemente calificados como Patrimonio de la Humanidad, aún permanecía una columna de humo del incendio que se había originado a primera hora de la tarde en Las Arvejas. Algunos lo vivían completamente ajenos; volvían a sus casas tras el sermón para pasar la noche hasta el día siguiente. Otros lo hacían con el ojo revirado, con la desconfianza de que aquel fuego pudiera afectar a la Caldera de Tejeda. Los peores presagios llegaron a última hora del día. "Era una cascada de lava, veías cómo caía el fuego", describía ya de madrugada el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Tejeda, Ezequiel Rodríguez, en referencia a los rescoldos que se precipitaban por la ladera hasta introducirse en la caldera. El viento se había intensificado y el incendio, que estaba casi estabilizado, se reactivó de forma virulenta por el noroeste. Las llamas avanzaron sin oposición y cercaron el pueblo, obligando a desalojar los barrios que se asientan en los márgenes de la carretera de Artenara. La situación empeoró con un nuevo fuego provocado en Los Manantiales. Todos los habitantes de La Culata abandonaban sus casas. Tejeda se preparaba para vivir una de sus peores noches.

Ezequiel Cárdenes seguía desde la gasolinera la evolución del incendio, que a las tres de la madrugada aún amenazaba con llegar al casco urbano. El dueño de la concesión del surtidor de combustible lo hacía sentado en un banco, acompañado por los hermanos Antonio y Guillermo Navarro González, y por otro Guillermo Navarro, a la espera de saber si debía evacuar el negocio después de retirar todas las bombonas de butano como medida de prevención. Contaba que todo fue rápido. "Cuando se hizo de noche los helicópteros dejaron de operar, entonces vino el viento que comenzó a tirar las piñas de los pinos risco abajo que pegaron muy rápido". Esas piñas eran esa cascada de lava que describía el edil y que caían al vacío por una pared natural de más de 400 metros de desnivel.

María Eugenia Trujillo se encontraba en ese momento junto a sus hijas Andrea e Inés, mellizas de 13 años de edad, y su marido en su casa del barrio de El Majuelo. "Mirabas para arriba y las llamaradas eran increíbles, de decenas de metro", contaba desde el albergue de Tejeda, adonde habían sido trasladados los vecinos de las zonas próximas a las llamas que fueron desalojados. Apenas les dio tiempo de salir con lo puesto. Sus vecinos, dedicados a la agricultura, consiguieron sacar sus medios de vida: animales, tractores y camiones ante la previsión de que el fuego se acercara. "A ver qué es lo que nos encontramos cuando volvamos", decía con cierto halo de esperanza de que la casa en la que ha pasado tantos fines de semana no hubiera sufrido daños.

En el albergue también se encontraba Argelia Rodríguez, de 70 años, que tuvo que abandonar su vivienda de El Rincón de Arriba junto a su hermana, también de avanzada edad. "Esto es un desastre", resumía brevemente aún de madrugada. "Llevábamos toda la semana con calor, pero no hacía viento", que anoche hizo acto de presencia y con fuerza, apuntaba, para después coincidir con muchos de sus vecinos en no explicarse una cosa: "¿Cómo se dejaron escapar el incendio?", se preguntaba.

La peor de las versiones se había cumplido. El fuego había saltado el risco y cercaba el casco urbano después de que se desalojaran los barrios de Peña Rajada, El Rincón, Las Crucitas, La Erilla y El Majuelo. Y la situación a esas horas, con fuertes rachas de viento, temperaturas de unos 21 grados y ambiente seco, sólo podía empeorar. Y lo hizo.

Sobre la medianoche se originaba otro incendio, esta vez en Los Manantiales-un pago de casas diseminadas al sureste del circo de Tejeda- que nada tenía que ver con el inicial. Entre uno y otro había unos 4 kilómetros de distancia, con el pueblo en medio de los dos fuegos. Las llamas se volvieron a propagar con rapidez. "Estaba durmiendo y mi hija me vino a decir que me levantara de la cama, que saliéramos y me fui con lo que tenía, dejé hasta los dientes en el agua", contaba con gracia Pura Suárez, de 83 años, antigua dueña del Bar Roque Nublo de La Culata.